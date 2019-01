Desde el Parador Samoa se mostraron satisfecho con la temporada

Parador Samoa, ubicado en avenida Costanera y calle 28, abre todos los días desde las 7 de la mañana y hasta las 2 de la madrugada. “La gente respondió a estos horarios, viene temprano y se acostumbró a desayunar, y en las noches cálidas se ha hecho un lindo ambiente en las terrazas y las veredas para tomar algo”, contó a LU 24 Mauricio Barbulo.

El parador también tiene servicio de carpas, comidas, aperitivos y picadas. “Tenemos una cancha de voley, pusimos un reflector y vienen a jugar de noche. Hay chicos jugando y gente mirando también”, agregó.

También ya se piensa las reformas para el año que viene: “Nos espera un arduo trabajo, nos quedaron muchas cosas pendientes que íbamos hacer el año pasado y no llegamos. No pudimos por el tiempo, pero este año vamos a empezar. Tenemos que demoler una parte del parador, aproximadamente un 60 por ciento, que es lo que exige el municipio. Después de Semana Santa empezaremos con la demolición. La idea es que para el que viene estén plantados los pilotes y la base, y en la temporada 20-21 tener el nuevo edifico”.

Además tiene un kiosco en donde se ofrecen productos de la localidad: “Nosotros apostamos a que laburemos todos los que estemos todo el año poniéndole el hombro al pueblo, si bien tuvimos propuestas de algunas empresas de afuera en poner algunos rubros, nos inclinamos en local que son gente que todo el año la rema acá y me parecía que era lo más correcto”. En tanto el año que viene planifica tener pescados de la zona para luego ofrecer a los comensales.

Para reservas comunicarse al teléfono 02982-496570 o al Facebook: Parador Samoa.