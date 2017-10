Desde GAPTA dijeron: “No nos oponemos al Enduro, queremos que se reubique la pista”

El Grupo Ambientalista Partido de Tres Arroyos (GAPTA), que ha manifestado su protección a la costa del partido de Tres Arroyos, observó que las competencias del Enduro en Claromecó no cuadran con la protección de la costa de la localidad balnearia. El Enduro de la Primavera se realizará los días 24, 25 y 26 de noviembre, se habló de que la ubicación de la pista es ilegal y que la ONG está haciendo trámites para que la pista sea ubicada en un lugar adecuado. Los integrantes de la institución, Adolfo Ismael, Ana Colantonio y Vera García, visitaron LU 24 para hablar sobre la situación. En primer término, el presidente de GAPTA, Adolfo Ismael, dijo que “hemos pedido a la Municipalidad de Tres Arroyos el informe ambiental sobre el tema costero generalizado. Son muchos temas los que abarca ese informe que necesitamos, entre ellos está lo de la pista de cuatriciclos o Enduro, como se quiera llamar. No tenemos nada en contra de lo que es algo vistoso, algo que llama la atención y que le gusta a la gente como lo son las carreras, si no el lugar dónde se está llevando a cabo”.

“Se ha hecho una calle que es un camino costero y genera mucha erosión en el lugar, hay un aplanamiento y en el médano frontal tenemos los reservorios más grandes de agua dulce. Cuando se realiza la pista se perjudica todo eso”, explicó.

Además, Ismael habló de un estudio de impacto ambiental que se realizó “en la costa de todo el partido de Tres Arroyos. Dos personas que trabajan en CONICET son las que nos han hecho el informe sobre todo el problema costero que hay. A grandes rasgos dice que tenemos que preservar más la costa, por la biodiversidad que tiene”.

Mientras que Ana Colantonio manifestó que “esto nace porque empezamos a ver que podíamos hacer para frenar el avance urbanístico desmedido de Claromecó. Hicimos un proyecto para preservar la costa de Tres Arroyos en franjas discontinuas. Hicimos un proyecto y lo presentamos en la Cámara de Diputados, fue tratado y les pareció correcto, hicieron un informe de evaluación ambiental para ver cuál era la riqueza que había en la zona”.

Colantonio hizo hincapié en la importancia de preservar la zona de los saltos, es decir en los espacios que hay entre cada localidad balnearia que están totalmente sin urbanizar, esas son las llamadas “franjas discontinuas”.

“Hemos presentado el informe que lo tiene la Municipalidad. No es un capricho nuestro, hay leyes ambientales. No se puede hacer una urbanización si el resto de urbanizaciones está con un montón de falencias”, agregó Colantonio.

En tanto que la abogada Vera García explicó que lo que se hizo “es un pedido de información pública ambiental. Lo mismo que le pedimos a Sánchez en la nota se le pide a un Juez. Es un acceso a una formación pública que debería estar fácilmente visible”.