Desde la Unión Evangélica de Tres Arroyos convocan a marchar contra la ideología de género en la educación

El referente de Unión Evangélica de Tres Arroyos, Pastor Roberto Góngora, se refirió esta mañana a la manifestación que se desarrollará mañana contra la ideología de género en la educación y convocó a toda la comunidad a participar de la iniciativa.

“Desde los planes de educación del gobierno se plantea implementar con previa aprobación del Senado la educación sexual integral y lo que manifestamos es en contra no sobre la desición de las personas, sino sobre esta nueva forma de enseñanza en los alumnos. Además de pastor soy docente, y hay nuevos protocolos que deberían respetarse. Nosotros como padres necesitamos exponer nuestro parecer al respecto y por eso estamos convocando a quienes quieran sumarse en contra de esta nueva forma de enseñanza”, explicó.

Anunció que la convocatoria es mañana a las 15.30 horas en Plaza San Martín; “es un espacio abierto y libre convocado por Manantial en el Desierto y nuestra iglesia, y no tienen identificación con una iglesia en particular, sino que se pueden sumar a nuestra forma de expresar lo que sentimos todos. En Bahía Blanca de manera simultánea se realizará también”, detalló.