Desde UETA convocan a todos los docentes a sumarse al paro de mañana

El Secretario de la UETA, Guillermo Rodríguez, se refirió al Paro de 24 horas anunciado por el Frente Gremial Docente y convocó a todos los trabajadores del sector a sumarse a la medida de mañana.

Mencionó al respecto que ayer se realizó una nueva mesa paritaria desde hace 40 días atrás cuando fue el último encuentro y consideró que la oferta sigue siendo insuficiente.

“El gobierno se niega a devolver los descuentos, ya que aduce que fueron bien liquidados cuando no es así. Sabiendo que hay gente que estaba por maternidad o que no se habían adherido e igual lo hicieron. De la oferta, sigue siendo insuficiente. El cambio fue un punto en lo que es 2017; 2016 sigue siendo la misma; se cambió los valores de las sumas, pero siguen siendo sumas no remunerativas. La que estaban ofreciendo ahora será de 2000 y con un máximo de 4000 hasta dos cargos y lo que es propuesta 2017, se aumentó un punto del 20 por ciento pasó a ser un 21% un 10% en abril y un 11 en septiembre con una cláusula gatillo, la que implicaría que si esos valores fueran superados por la inflación, estarían dando el aumento que indique. Y una suma que es cuatrimestral y totalmente incierta en concepto de presentismo, ya que es de acuerdo al ahorro que el gobierno lograra con las licencias que no se tomaran los docentes. En esto los gremios no es que no estemos de acuerdo con que haya algún presentismo, pero no de la manera en que está planteado por parte del gobierno ya que para este, licencia y ausentismo son sinónimos y no es así”, detalló.

Aclaró también que “quienes se inician, en septiembre no llegarían a los 12 mil pesos por lo que seguiríamos estando debajo de la línea de pobreza. El salario de bolsillo hoy es de 9800 pesos y en octubre llegaría recién a esa suma. El básico del preceptor es de 3855 pesos, una maestra de grado 4440 pesos de cargo. Desmiento que los sueldos lleguen a más de 20 mil pesos , en el caso de los docentes frente a grado son estos. El paro lo realizan todo los gremios del frente”, indicó.