Desdoblamiento: Cambiemos decidió que candidatos a gobernador no puedan presentarse en la elección nacional

La convergencia Cambiemos decidió este martes que los postulantes que se presenten como candidatos a gobernador, en elecciones separadas de las nacionales, no podrán presentarse a cargos nacionales. La decisión la tomó la conducción partidaria, en una resolución firmada por el presidente del PRO, Humberto Schiavoni, el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y el jefe del radicalismo nacional, Alfredo Cornejo, informaron a Télam fuentes partidarias.

La decisión guarda relación con una crítica que comenzó a circular desde sectores opositores en el último tiempo, en caso que la Provincia desdoble la elección bonaerense: que se trate de una maniobra para que María Eugenia Vidal pelee por la Presidencia más tarde.

“Hay muchas especulaciones acerca de las candidaturas provinciales y nacionales. Pero en realidad habría que preguntarle a Vidal de qué se trata todo esto, porque es claro que estamos frente a una manipulación electoral. Hay quienes piensan que la Gobernadora va a ser además la candidata en la Nación. Por eso hay que prestarle atención a su candidato a vice, si deciden desdoblar”, afirmó días atrás, la senadora bonaerense Teresa García.

La titular del bloque K se hizo así eco de las diferencias que aparecieron en el último tiempo en torno a los lugares de la papeleta provincial, en relación al pedido del radicalismo bonaerense de ratificar a Daniel Salvador como vicegobernador. La mandaría había sujetado su lugar como vice a la discusión de "tablero nacional" dentro de Cambiemos.

La senadora bonaerense planteó un escenario totalmente diferente al que aseguran una y otra vez en Calle 6, en La Plata. Sostuvo que María Eugenia Vidal no irá por la reelección en la Provincia y extrapolará su figura a nivel nacional para ser la figura de la papeleta de Cambiemos.

“Ella será la candidata a Presidente. Macri argumentará problemas de salud y desistirá de su reelección”, fue el mensaje de la senadora en su cuenta de Twitter.

No obstante, se trata de una posibilidad que incluso daba vueltas en círculos kirchneristas. Que la propia Cristina Fernández compita por la elección bonaerense y luego se presente para la contienda nacional.

Fuente: La Tecla