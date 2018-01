Desesperado pedido de una madre

Leandro Maldonado, el joven de 22 años que se accidentara ayer en Avenida Libertad y Emilio de la Calle cuando

conducía su moto, se encuentra internado en el Hospital Pirovano esperando poder ser trasladado para que un neurocirujano lo atienda.

El joven había ingresado con un traumatismo de cráneo y fractura témporo-parietal, se encuentra estable, pero presenta un coagulo que de ayer a hoy ha avanzado.

Patricia Heim, se acercó a LU 24 y pidió desesperadamente que alguien la ayude porque el Hospital Penna de Bahía Blanca no tiene camas para atender a su hijo. “Me dijeron que hay una sola cama pero para cosas muy graves, pero el coagulo va avanzando y acá no hay neurocirujanos. Si a él de golpe tienen que operarlo se me muere acá”, expresó.

También contó que “supuestamente lo iban a derivar a Florencio Varela en avión, el avión no puede despegar por el mal tiempo en La Plata. Ahora vuelven a pedir todos los estudios, como que en Florencio Varela no hay lugar también y estoy esperando desde ayer una respuesta y nadie me la da”.

“No sé qué hacer. Qué tengo que esperar, que suceda lo peor. No sé a quién recurrir. Qué en la provincia de Buenos Aires no hay un lugar para que lo atiendan, la verdad que no lo puedo creer”, aseguró Patricia.

Incluso también dijo que si lo trasladan a Florencio Varela, no tiene recursos para irse allá y que en Bahía Blanca tiene familiares por lo que sería ideal que su hijo pueda ir al Penna.

“La verdad no sé qué hacer, estoy desesperada, nadie me escucha. Alguien que me ayude”, concluyó entre lágrimas.