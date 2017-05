Desligan al municipio pringlense del allanamiento por facturas truchas

Tras la sorpresa que generó un allanamiento por facturas truchas en la Municipalidad de Coronel Pringles, el asesor legal de ese distrito, doctor Eric Nauman, habló con la radio y dio más detalles acerca del procedimiento y la causa que lo originó.

“No se trata de una causa que esté investigando a la Municipalidad de Pringles sino todo lo contrario; se trata de una investigación originada en un Juzgado Federal de Quilmes, por el presunto accionar de un estudio contable, que deviene en un fraude al fisco por evasión impositiva por más de 1500 millones de pesos, más de 40 o 50 empresas y personas físicas involucradas y unos 3500 damnificados, como nuestra Municipalidad. Pero ayer nos sorprendió que personal de Prefectura bloqueara los accesos al municipio y procediera a hacer este allanamiento, algo que nunca había sucedido”, explicó Nauman.

El asesor legal explicó que hace un año y medio se compró una caja de cambios para un camión recolector de basura, se constató que el proveedor tuviera todo en regla e incluso la operación fue validada por AFIP. “Vinieron a buscar antecedentes de empresas y personas involucradas en esa causa, y se encontró precisamente esa operación de compra, por lo que se llevaron la documentación correspondiente, previo revisar todas las carpetas, computadoras y demás no sólo del Municipio sino también del Concejo Deliberante”, especificó.

Para Nauman, lo que generó dudas y preocupación fue el allanamiento al edificio municipal, del que mientras se registró el procedimiento, no se pudo entrar ni salir ni tampoco utilizar sistemas. Sólo se permitió retirarse a los vecinos que realizaban trámites, mientras que el allanamiento finalizó alrededor de las 16.30. “Esto no tuvo consecuencias de tipo legal para la Municipalidad. Lo que estimamos que pudo haber pasado fue que al momento de realizar esa operación, todos los requisitos eran válidos, mientras que quizá más tarde esa misma persona puede haberse involucrado en operaciones simuladas o ventas no declaradas. Ese estudio contable que se investiga se habría convertido en una usina de facturas apócrifas, según nos han informado. Después veremos qué tipo de acción podemos llegar a encarar como Municipio”, finalizó el letrado.