Destacan colaboración del municipio tras sufrir pérdidas materiales por un incendio en Claromecó

El vecino de Claromecó que sufriera días atrás un incendio con importantes pérdidas materiales, Juan Carlos Flores, agradeció la colaboración del municipio, que se acercó a brindar lo que considerara necesario tras el siniestro.

“Estoy un poco más tranquilo. Lo que pasó esa noche, no se lo deseo a nadie. El fuego es como es el agua; te devora todo en un segundo. Por suerte, solo fue material”, aseguró.

Destacó que personal del municipio y en particular Carlos Ávila, delegado del lugar, “se ha puesto a mi disposición. Es una linda ciudad, la verdad que no lo esperaba. Tuve ayuda de materiales, mucho compañerismo de gente de la iglesia evangélica que estuvieron acá; gente ayudando en la madrugada; muchos vecinos. Son cosas que no las esperas y de un momento a otro surgen. A primera hora de la mañana estuvieron ayudándome, viendo que necesitaba. Si me vine acá, es porque este lugar me gusta y la verdad es que me brindaron todo”.

En tanto, reiteró las dificultades que presenta el servicio de emergencias del 911, que como dijo días atrás, a raíz de las demoras en el sistema de comunicación, la ayuda de los bomberos voluntarios se vio retrasada.

“Son cosas para sentarse y charlar la población, como también a mi forma de ver debería haber una guardia permanente de bomberos de la misma manera que en verano”, sugirió.