Destacan el apoyo municipal al Festival de Teatro y convocan al público

El intendente Carlos Sánchez, la directora de Cultura Noemí Rivas y el actor y director Mauro Molina convocaron hoy a los tresarroyenses a participar de la segunda edición del Festival Latinoamericano de Teatro que se desarrolla desde ayer, en tres sedes, en esta ciudad.

Las obras y talleres se llevan a cabo en el Centro Cultural La Estación, La Casona y el Teatro Municipal, destacó Rivas, quien invitó “a todos a participar, porque Tres Arroyos no puede dejar de acompañar esta propuesta con compañías locales y de distintos países, una importante pata formativa y es muy interesante para el público”.

Molina, por su parte, aseguró que “este año nos hemos sentido muy apoyados por el Municipio, por las direcciones de Turismo y Cultura”; al mismo tiempo, repasó el programa de actividades y destacó las propuestas vinculadas con el teatro inclusivo y los talleres.

El jefe comunal Carlos Sánchez, por su parte, se mostró satisfecho por la posibilidad de apoyar la realización del Festival, y destacó la importancia “de que siga creciendo el teatro local, que en muchos casos es incipiente pero ahora se encuentra enmarcado dentro de un Festival, y me parece un honor y un orgullo para todos nosotros poder acompañarlos. Sabemos que no es fácil llevar adelante una propuesta así, desde la coordinación de personas y equipos hasta el aspecto económico en un momento que no es fácil, asì que queremos pedirles a los tresarroyenses que acompañen y participen”.