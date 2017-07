Destacan el volumen de ventas en Supermercados, por la promoción el Banco Provincia

El encargado del Supermercado de la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos, Cristian Grondona, destacó el volumen de venta que se registra por estas horas con la importante promoción de descuento del 50% que realiza el Banco Provincia, por segunda vez en el año.

“Es el volumen de venta de los días previos a la Navidad. Para la gente es muy favorable y lo utiliza a pleno. Se puede acceder con tarjetas de crédito o débito por una sola cuenta. Lo mismo sucede con las extensiones. El reconocimiento del banco es de 1500 pesos como máximo y no se sabe hasta cuándo se extenderá, aunque se habla de que lo realicen hasta fin de año”, dijo.

Comentó al respecto que “para los negocios no es tan conveniente. A mí me sirve para quienes no son clientes, porque vienen y conocen, pero tendremos merma importante los próximos días de los que sí son. No es que el gobierno y el estado ponen el 50%, esto es compartido”, remarcó.

Aclaró además, que la promoción abarca todas las sucursales de la entidad.

Por otro lado, mencionó que desde el inicio del año “estamos con una inflación normal distinta a la del año pasado, un poco menor, pero no se ha detenido el aumento”, dijo.