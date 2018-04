Destacan la puesta en marcha de las Asistencias Técnicas en el Distrito

La Directora de Cultura, Noemí Rivas, destacó la puesta en marcha de las Asistencias Técnicas en todo el Distrito y la gran cantidad de alternativas disponibles para que pueda participar de las mismas la comunidad.

“Empezaron la semana pasada. Este año más que satisfecha, porque las propuestas son variadas y van destinadas a niños desde los 3 años hasta adultos mayores. La respuesta ha sido enorme, casi todo los grupos están completos”, explicó.

Indicó que se concretó una convocatoria abierta y está vigente “para quienes quieran presentar proyecto para dar un taller y hubo buena respuesta. Tenemos el taller de producción musical, seminario de guión, taller de dibujo y propuestas que son más que interesantes. Tenemos muchos profesores y hay mucha circulación de gente a diario en el centro”.

Manifestó que hay en actividad unos 100 profesores en todo el distrito, “apoyamos la educación formal y es un pedido expreso del intendente. Son muchas horas, más de 3 mil horas cátedras al mes”.

Rivas manifestó además que todas las instituciones de la ciudad son las que acercan las inquietudes “algunas son particulares de cada barrio, no son impuestas sino que trabajamos en base a la demanda”.

La funcionaria reconoció que “este año no es fácil desde lo económico hubo que optimizar recursos y centralizar los espacios. No es un año fácil”, dijo.