Desvalijaron el vestuario de Agrario, mientras disputaban un partido de fútbol en el Estadio de Huracán

Durante un partido disputado ayer por la Copa Aiello “Senior” en el Estadio de Huracán de Tres Arroyos, desconocidos ingresaron a uno de los vestuarios y robaron pertenencias de los jugadores de Agrario de la localidad de De La Garma.

Según explicó Germán Espíndola, referente de Agrario una vez culminado el encuentro, “cuando los futbolistas volvieron al vestuario descubrieron que les habían revisado los bolsos y robado sus pertenencias”.

“Nos llamó la atención. Fuimos a participar de esta copa y pasan estas cosas que nos perjudican a todos Tanto a jugadores, a los que asisten y colaboran, a los que organizan y ojala que no se repita. Impotencia y preocupación da”, dijo Espíndola.

Mencionó que durante el entretiempo “hicimos relajación y estuvimos en la cancha, y cuando entran los jugadores al vestuario, vieron que estaban las puertas abiertas y encuentran todo revuelto en el piso”.

Detalló que los malvivientes sustrajeron documentación, celulares, zapatillas y dinero a los futbolistas

“Estábamos en el vestuario que da a la calle. Eso quedó con llave y cuando fuimos a entrar estaba abierta la puerta. Los organizadores me llamaron, debo agradecer al resto de los equipos que nos ofrecieron su colaboración. Queremos que esto no pase más. Esta semana nos juntaremos y veremos como continuamos. Creo que tomarán cartas en el asunto”, indicó.