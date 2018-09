Detallan el buen funcionamiento del Hospital Pirovano

Esta tarde, visitaron los estudios de LU 24 la secretaria de Prevención y Salud, Isabel Tarchinale, el director técnico del Hospital Pirovano, Javier Pizarro, la directora asociada del Centro Municipal de Salud, Mabel Elías y el director administrativo del nosocomio local, Diego Rodríguez.

En una extensa nota, los referentes del Hospital destacaron distintos puntos en los que el Hospital se está reforzando tras la llegada del SAME, las mejoras en el servicio de guardia y la atención brindada en las localidades.

La nueva dirección que tiene el Hospital está trabajando positivamente con cambios sobre todo en el servicio de guardia, de acuerdo a lo que demanda la gente en la actualidad, según lo que informaron los funcionarios en diálogo con nuestra emisora.

En primer término, Isabel Tarchinale sostuvo que “me encuentro muy contenta de formar parte de un equipo, hemos trabajado en conjunto y hemos logrado hacer una Dirección del Hospital como siempre propuse de entrada, es un equipo esa dirección y trabajamos codo a codo para el beneficio de la población”.

Cambios en la guardia

El triage llegó a la guardia del Hospital para dividir los casos en distintos niveles para priorizar la atención en emergencias, dividiéndose en colores verde, amarillo y rojo. “Hemos hecho algunos cambios dentro del Hospital, la idea es completar de lunes a sábado el consultorio de libre demanda, donde la gente que tiene alguna dolencia y no puede ir a los consultorios habituales de la mañana y no necesita pedir un turno con anticipación”, indicó la doctora.

“El triage agiliza y mejora la atención. La población ha cambiado y la gente ha demandado cosas que antes no hacía, ha aumentado la demanda y el Hospital ha tenido que ser reformado en ese sentido”, explicó.

“El triage va a ayudar mucho al paciente, cuando una persona tiene un código verde no es una emergencia, a esa persona se la hace atender en los consultorios externos y de esta manera distribuir la atención y hacer más rápida la forma de atender”, sostuvo Tarchinale, al tiempo que agregó que “el rojo va a la guardia directamente, el amarillo indica que la persona requiera algún tipo de emergencia como por ejemplo cuando alguien se cortó el dedo con un vidrio, va a ser atendida esa persona en la guardia pero capaz que tiene que esperar un leve tiempo”.

El 107 y la atención a pacientes de PAMI

Por su parte, el doctor Javier Pizarro se refirió al servicio del SAME diciendo que “llevamos un mes de experiencia, la idea es adecuarlo a la realidad de Tres Arroyos, pero nos tenemos que mover de acuerdo a parámetros que fija el Ministerio, el SAME requiere el registro de los pacientes que se atienden bajo el sistema de emergencia”.

“Estamos intentando mejorar la implementación del 107, funciona hace varios años y la idea es implementarlo con personal administrativo que cubra la mayor parte de la franja horaria con gente capacitada en la catalogación de la emergencia”, indicó.

Sobre la situación que atraviesan los pacientes de PAMI, Pizarro afirmó que “la gente será atendida por operarios calificados y entrenados que van a hacer un breve interrogatorio y despachar la ambulancia en forma urgente. En la página web del Centro de Salud informamos que en caso de que el paciente tenga PAMI corresponde que llame en primera instancia a Vittal, pero el Hospital brindará la atención siempre y cuando no responda Vittal”.

Además, el director del Hospital se refirió a la persona que fue personalmente al nosocomio para pedir una ambulancia y le dijeron que se comunique telefónicamente: “A esta persona le dijeron en forma incorrecta que llame al 107, de todas formas no se trataba de un código rojo, se trataba de una consulta que se podía calificar como un código verde”, expresó.

“Ser director del Hospital es un desafío, me siento muy a gusto con este equipo de trabajo y lo estoy disfrutando, por el momento no siento una pesada carga como ha pasado con anteriores directores. La relación con los colegas es muy buena, conozco a la mayoría hace muchísimos años”, indicó Pizarro, mientras que agregó que “estoy más que satisfecho con la tarea realizada en el Hospital, con el agregado del SAME y la modificación del servicio de guardia, abrimos el sector de maternidad, la reciente inauguración del galpón de las ambulancias, el nuevo servicio de esterilización, se ha avanzado mucho en estos últimos meses”.

La parte administrativa del Hospital

El Lic. Diego Rodríguez, director administrativo del Hospital, dijo que “tenemos muy buena relación con los proveedores, no nos falta stock, eso lo no notamos, lo que sí notamos es un aumento de precio considerable, estoy conforme con eso”.

“El 20% de lo que se recauda de presupuesto es de recurso propio en lo que respecta a obras sociales, algunos reclamos venimos haciendo cuando las obras sociales no pagan en el momento oportuno, esperamos recuperar ese retraso antes que finalice este año”, agregó.

“La bonificación la sacamos porque no hubo contraprestación de los profesionales”

Respecto a la situación de Claromecó, Rodríguez explicó que “yo pretendo ser austero con los fondos de los vecinos, cuando nosotros abonamos algún concepto dentro de la remuneración esperamos tener una contraprestación del profesional. En este caso veníamos pagando una bonificación por encima del sueldo”.

“Hoy la contraprestación no se viene dando de parte de los profesionales y decidimos sacarlo, en este caso la contraprestación se trataba de una guardia pasiva de una o dos horas en las que Claromecó se quedaba sin médico”, aclaró.

“En los traslados viene personal de enfermería por lo que también abonamos una guardia pasiva y eso se viene abonando y enfermería viene respondiendo bien. También se ha dado que cuando ante alguna eventualidad los profesionales se tienen que cubrir entre ellos no quieren”, sostuvo Rodríguez.

Para finalizar, la Lic. Mabel Elías dijo que el cargo que le tocó asumir, requiere “una responsabilidad muy fuerte y un gran desafío, me siento muy cómoda por suerte, se trabaja en equipo y eso nos da mucha seguridad y contención, lo que facilita mucho el trabajo, para mí siempre fue un placer ir al Hospital”.