Di Vito, sobre el Seven: “Siempre esperamos esta fecha para volver a jugar juntos”

Carmelo Di Vito, una de las figura de Cazadores de Tres Arroyos, que buscará retener el título en el Seven Playero de Claromecó 2017, contó sus sensaciones en la previa a la 23° edición del certamen.

Una vez más, la arena del Parador La Barra vuelve a vibrar con el mejor rugby, que llegará los días 21 y 22 de enero a Claromecó.

Cazadores, quien se consagró campeón en la edición 2016, es sin dudas, uno de los principales animadores del torneo, y en este nuevo año defenderá su corona.

- ¿Cómo llega Cazadores para defender el título y con qué expectativas?

“Los Pollos Hermanos” es nuestro equipo y somos jugadores y ex jugadores del club. Siempre esperamos esta fecha del año para volver a jugar juntos, así que lo encaramos obviamente de la mejor manera y con muchas expectativas, si bien tenemos algunos recuperándose de lesiones, calculo que para la fecha de Claromecó van a llegar impecables. No hay excusas.

- ¿Cuál es el balance de la temporada 2016 de Cazadores?

Con respecto al año del club, el balance es positivo, si bien no pudimos concretar la última final tuvimos un buen año.

Ganamos el torneo preparación, salimos terceros en el regional pampeano, por ende mantuvimos la plaza y se nos escapó la final por el ascenso con Palique. Un partido muy parejo pero la verdad es que jugamos muy mal.

- ¿Alguna anécdota de la última edición del Seven Claromecó?

Anécdotas la verdad que no se me ocurre ninguna puntual, pero cada partido es una anécdota! Siempre están las cargadas de al que lo dejaron pintado, al que mataron de un tackle, etc... Ja.

- ¿Por qué recomendarías a los equipos que vengan al Seven de Claromecó?

En cuanto en venir al Seven de Claromecó, por lo menos nosotros siempre estamos esperando los sevens playeros para divertirnos entre amigos, volver a jugar con los que arrancaste que por una cosa u otra cada uno toma su rumbo y la verdad que está bien organizado y es en nuestro querido Claromecó. Que más necesitan para venir!