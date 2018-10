Día 3: Más resultados de los chavenses en los Juegos Bonaerenses

Hoy, martes 2, se registraron los siguientes resultados que tuvieron como protagonistas a la delegación de deportistas chavenses en el desarrollo de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata.

Vóley

Vóley sub 18 masculino libre

Chaves 0/2 vs Bolívar (21/25 20/25).

Beach Vóley

Beach Vóley Sub 13 Femenino

Chaves 0-2 con Tigre.

Vóley

Vóley Sub 13 Femenino Escolar No Federado

Chaves se impuso por 2 set a 0 (25/14 - 25/19) ante Coronel Rosales.

Futsal Sub 18

Chaves cayó por 3 a 1 ante Escobar.

Fútbol Reducido PCD

Chaves perdió con Berazategui por 5 a 0.

Padel femenino Sub 14

Chaves clasificó a la final tras ganarle a Merlo en 2 set (6/1 - 6/0)