Día del árbitro: Analía Carrizo y sus ocho años dirigiendo

En el marco del Día del árbitro, LU 24 visitó a Analía Carrizo, una de las pocas árbitro femenina de nuestra ciudad y la zona, que dijo que “hace casi 8 años que estoy en el arbitraje, me conocen bastante acá y en la zona. También estoy con los chicos y chicas en el básquet y un grupo de fútbol femenino”.

“Mi debut fue en Primera, en Entre Ríos. Allá los jugadores son más respetuosos, la gente grita como en todos lados pero respetan más a la mujer. Lo que sí, acá se juega fuerte, duro y se mete mucho, veo mayor pasión y hay jugadores más habilidosos”, agregó.

Respecto a sus inicios y la actualidad de la Liga Local, Carrizo explicó que “cuando recién empecé la cosa era más complicada, ahora que me he hecho más conocida la cosa ha cambiado. Tuve una lesión y por ahora no estoy dirigiendo, calculo que el año que viene estaré volviendo a la Liga Local. Creo que hoy por hoy no hay un árbitro bueno que está en nivel acá en nuestra liga, hoy por hoy la situación en la liga está como está por lo que es el nivel de árbitros que hay”.