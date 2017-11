En el Día del Deportista, Sebastián Prieto, un hombre que ha practicado múltiples disciplinas como automovilismo, motocross, básquet, tiro, golf entre otras, se prestó para dialogar con LU 24 haciendo un breve repaso sobre sus inicios: “El primer deporte no me acuerdo, creo que arranqué jugando al básquet en Bahía Blanca, en Napostá, cuando fui un poco más grande me fui a Estudiantes de Bahía. Antes de venir a vivir a Tres Arroyos hice unos años en motos, después lo conocí a Leo Fjellerup y empezó la historia en distintos clubes de acá de Tres Arroyos”, expresó.

En la actualidad, Prieto manifestó que “estoy haciendo un poco de todo, al motocross lo tengo medio relegado por una lesión que tuve pero ya estoy con ganas de empezar de vuelta. Ahora estoy con el auto, entrenando de a poco con la moto y haciendo un poco de tiro con Nacho Castro que me arrimó al Club Cazadores”.

Sobre los deportes que le hubiese gustado practicar, Prieto explicó que “deportes que llevan un acompañamiento de dinero hay un montón que me gustaría hacer, pero hay que bajarse a las posibilidades que tiene cada uno, el automovilismo siempre me gustó y ahora me metí de lleno. De los que no he hecho son deportes motores que conllevan un aporte económico grande” y agregó: “He practicado golf también, es un deporte hermoso pero por ahora seguiré con los motores hasta que se pueda. El tiro también es un lindo deporte que se puede hacer de grande”.

“Ídolos tengo varios, el primero y fundamental es Ayrton Senna, Michael Jordan es una persona que se ha propuesto algo y en la actualidad Manu Ginóbili es un gran ejemplo a seguir. Acá en Tres Arroyos Maxi Fjellerup está asomando para niveles internacionales”, sostuvo.

Sobre el final de la nota, el deportista indicó que “es muy lindo acercar a los chicos al club y alejarlos de la calle. El deporte tiene que crecer día a día”, finalizó Prieto, aprovechando la oportunidad para mencionar la llegada del Enduro en Claromecó e invitar a la gente a participar.