Día del Inventor: Adán Baliña ultima detalles para lanzar al mercado la billetera inteligente

En la Argentina el Día del Inventor se celebra cada 29 de septiembre, por ser esta la fecha en que nació (en 1899, en Budapest) Ladislao Bíró, inventor del bolígrafo.

En esta ocasión LU 24 entrevistó a Adán Baliña inventor de “Moove”, una baldosa que genere energía eléctrica a través de los pasos y además creador de una billetera “inteligente”, que mediante el uso de un chip avisa a su dueño cuando está a más de diez metros de distancia y permite además localizarla según su última ubicación si es que se la extravía.

“La idea de la billetera inteligente surgió luego de perder una billetera y ante la frustración al llegar a mi casa me puse a pensar en algo que me solucionará ese problema y después lo empecé a pensar de manera global porque todos los días en el mundo alguien pierde una billetera”, explicó Baliña, y agregó que este invento “fue el puntapié para encarar el camino de enfocarme en algo que me gusta y que día a día lo estoy disfrutando”.

También contó que está trabajando en la última etapa que es la finalización del producto: “Calculamos que en un mes, o dos meses máximo, vamos a estar lanzando por fin el producto”, aseguró.

En cuanto a la creación de las baldosas que genere energía eléctrica a través de los pasos dijo que “se me ocurrió para generar energía al caminar, lo pensé más que nada para una propuesta de los gobiernos y algunos municipios que en algún futuro quieran implementar esta tipo de energía en sus municipios y ciudades y ayudar al ahorro de energía”.

Para finalizar manifestó: “Si me preguntas que quiero inventar hoy, diría que algo que siga solucionando los problemas de la vida cotidiana y productos de consumo”.