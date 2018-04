Día del Kinesiólogo: destacan constante capacitación para prestar servicios

Adriana San Román, licenciada en kinesiología, estuvo en los estudios de LU 24 con motivo del Día del Kinesiólogo, el que se celebra el 13 de abril, día de creación de la Escuela, hace unos setenta años.

Sostuvo que “esta carrera ha ido evolucionando en jerarquía y capacitación, que se estudia en la Facultad de Medicina en Diferentes universidades que otorgan diferentes títulos, todos avalados y habilitados por la misma ley; en la Universidad de Buenos Aires se estudia primero el CBC y luego son cinco años de carrera; es importante destacar que somos profesionales de la salud, tenemos dos entidades madres como el Colegio de Kinesiólogos, el que tiene el poder de policía de la matrícula; nosotros no podemos trabajar si no estamos afiliados, y la Caja de Kinesiólogos, de seguridad social para una futura jubilación”.

32 en Tres Arroyos

“En Tres Arroyos somos unos 32 profesionales, estamos todos con mucho trabajo por suerte; tenemos diferentes inserciones, como la laboral, en clubes, colegios, ademàs de los centros de salud y rehabilitación; es muy amplia la inserción, en todo incidente que se pueda registrar en un cuerpo que brinde una sintomatología, tanto manifestando el dolor o alguna incapacidad”, explicó.

Prevención

“La mayor tarea es la preventiva, porque apuntamos mucho a mejorar las posturas y también trabajamos sobre lo que el médico indica en tratamiento, para que modifique alguna conducta en el paciente; concientizarlo y educarlo para prevenir lo que se viene y qué es lo que está haciendo mal”, especificó.

“Hay mucha competencia ilegal”

En otro aspecto, Adriana San Román dijo que “la capacitación a nosotros nos marca una gran diferencia en lo que es el trabajo en el movimiento y lo que eso conlleva; intentamos educar a la gente que no vaya a cualquier lado, hay mucha competencia ilegal, gente que no tiene título habilitante, por lo que estamos en contra de los institutos o formaciones, ya que se aprenden algunas cosas y es un riesgo para la población”.

“Cambio de conceptos: Kinesiología no es igual a masajista”

“Hemos cambiado el concepto de kinesiología es igual a masajista, lo que se logra con la capacitación; el masaje es una materia que dura un mes en la facultad, y el ejercicio ilegal es muy riesgoso que está sufriendo la población, estamos ante un montón de ofertas y tenemos una importante competencia, pero nosotros siempre debemos capacitarnos más allá de la carrera universitaria”, concluyó.