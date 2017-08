Día del Peluquero: “Es lo mejor que me ha pasado en esta vida haber elegido esta profesión”, dijo Gladys Plaza

Hoy, 25 de agosto, se celebra el Día del Peluquero y LU 24 estuvo con Gladys Plaza quien se desempeña en esta profesión desde hace 33 años donde aseguró: “Después mi nieta, es lo mejor que me ha pasado en esta vida haber elegido esta profesión que es tan bella, de embellecer a las mujeres, a los hombres. Es muy lindo renovar a la clienta, cambiarle el color de pelo, cambiarle el look”.

“Yo siempre digo que hemos elegido la carrera más larga de nuestras vidas porque todos los años cada tres o cuatro meses vamos a hacer cursos, vamos a congresos, vamos a la expo, inclusive ahora me voy con todos los alumnos que se hace la expo en Buenos Aires en Costa Salguero donde se reúnen todos los peluqueros nacionales e internacionales, es algo maravilloso donde uno aprende muchísimo”, agregó.

Por último recordó que “hoy vamos a festejar el Día del Peluquero con todos mis alumnos y con otros ex alumnos que ya son peluqueros, nos vamos a reunir todos hoy en Costa Sud. Vamos a tratar de pasarlo lindo, de tomar lo necesario y nada más porque al otro día tenemos que cortar el pelo”.