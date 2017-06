Día del Periodista: el ejemplo de una persona no vidente con voluntad e interés por la profesión

Sergio Omar Palomeque tiene 54 años, es una persona no vidente que vive en Tres Arroyos y actualmente se encuentra cursando la carrea de Tecnicatura Universitaria en Periodismo y Emprendimientos de la Comunicación en CRESTA. Palomeque es un claro ejemplo para las personas que cuenten con motivos para no seguir adelante en determinadas situaciones, ya sea en el estudio o en el trabajo. El estudiante de la carrera periodística ha tenido complicaciones serias, cómo un accidente que sufrió en 2013 cuando un auto lo atropelló, pero él nunca bajó los brazos y se recompuso para hoy estar cursando la carrera de periodismo, una profesión que siempre lo apasionó, en el CRESTA.

Este 7 de junio, en el Día del Periodista, Palomeque se acercó a LU 24 para contar su historia tan especial “terminé el primario en la Escuela 504, cuando voy a empezar el secundario quedé no vidente y tuve que estudiar en la Escuela 502 de Tres Arroyos, todo lo que es braile y el manejo del bastón. Terminé el secundario en el CENS 451 de la Escuela N° 3, llegando al 2008 me inscribí en la carrera de Locutor Nacional en el ISFD N° 167 en Tres Arroyos, mientras estaba estudiando tuve un accidente en 2013, en Ruta 228 y Estrada, me llevó por delante un auto y me quebré la cadera. Me hicieron una operación, la cual no salió bien y en 2014 me volví a operar nuevamente, quedé con una cadera de acrílico y ahora estoy andando bien”.

Luego de recuperarse del accidente entró en la Biblioteca Ilusiones “en ese momento habían suspendido la carrera de locución. En 2016 se abrió la carrera de Periodismo en CRESTA, me anoté y empecé a estudiar la carrera de periodismo este año” explicó y luego agregó: “tengo el uso de la computadora braile en la Biblioteca Ilusiones, con un equipo de computación que habla y me dice todo lo que yo escribo. También escucho todos los audios de las materias. El aprendizaje lo voy llevando bien, me cuesta un poco pero sigo adelante”.

También el estudiante de la carrera periodística dijo: “nosotros tenemos una materia, Redacción Periodística, en la que hacemos notas en las cuadras que están alrededor de CRESTA, la gente tiene un poco de miedo de ser entrevistada, todavía no nos conocen y pedimos colaboración porque estamos trabajando para una materia de CRESTA. Sobre el final de la nota, Palomeque aprovechó para “saludar a LU 24, a todos los medios radiales y escritos de Tres Arroyos, que nos informan de todo lo que pasa en la ciudad y la zona durante las 24 horas”.