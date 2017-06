Dichiara confirmó a Fernández y Garrido: “Randazzo no es un traidor”

El exintendente de Monte Hermoso y exlegislador provincial Alejandro Dichiara se encuentra trabajando en el armado del randazzismo en la Sexta Sección Electoral. En este marco, confirmó que los dirigentes locales Ricardo Fernández y Julio Garrido serán “los que van a tomar la decisión de quiénes serán los integrantes de la lista en Tres Arroyos”, según indicó tras reunirse con ellos hoy en la ciudad.

“Somos un grupo que estamos con Florencio desde el año 2005, cuando era ministro de Felipe Solá y cuando fue junto con Néstor Kirchner el abanderado en la provincia de Buenos Aires de la creación del Frente para la Victoria que después derrotó a Eduardo Duhalde”, recordó al tiempo que desestimó que “sea un traidor”.

“Quiso ser precandidato a presidente y no lo dejaron pero ahora no le pueden decir que no en las PASO. Él está convencido de que el peronismo necesita la posibilidad que el electorado sea quien elija a sus candidatos y está decidido a jugar como primer candidato a senador nacional”, afirmó.

“Vamos a dar una gran batalla con un hombre que expresa política, gestión y fundamentalmente palabra. En la Sexta podemos llegar a hacer una muy buena elección y tenemos un puntal como lo es Marcelo Feliú en Bahía Blanca, la principal ciudad, y candidatos prácticamente en todos los distritos”, explicó.

“A algunos compañeros les cuesta un poco ir en contra de Cristina. Pero nosotros les tenemos que marcar y demostrar el hecho de que no estamos en contra de ella particularmente ni vamos a hablar mal, sino que la crítica es a la conducción política por los errores que se cometieron en la elección anterior y contra a los que Cristina les dio la posibilidad de manejar políticamente su gestión y no estuvieron a la altura de las circunstancia”, añadió y aseguró que “nuestro principal adversario político es este gobierno”.

Dichiara no confirmó si va a integrar una lista aunque dijo “tener ganas”.

Actualmente los intendentes randazzistas de la región son Marcelo Santillán (G. Chaves), Alfredo “Pichi” Fisher (Laprida) y Marcos Fernández (Monte Hermoso). En tanto, entre los dirigentes están Ricardo Curetti (Carmen de Patagones), Patricia Cobello y Amadeo Estefanelli (Villarino), Jorge Izarra (Punta Alta), Marcelo Belloni (C. Dorrego), Ricardo Moccero (C. Suárez), Gustavo Trankels (Tornquist), y Sergio Ferraro (B. Juárez), entre otros.

“El peronismo necesita una renovación, se han cometido errores muy grandes”, finalizó.

Garrido: “El randazzismo en Tres Arroyos no está fracturado”

“Nunca tuvimos diferencias con Ricardo Fernández, seguimos siendo amigos y el randazzismo en Tres Arroyos no está fracturado”, aclaró por LU 24 el dirigente Julio Garrido quien recalcó que “está todo bien”.

“Florencio es un dirigente serio que ha cumplido con su palabra, estamos tratando de encausar el proyecto y ver si desde la ciudad le podemos dar una mano a Alejandro en el armado político en la Sexta, donde está muy bien posicionado”, señaló.

Al ser consultado sobre cómo marcha la organización, Garrido dijo que “recién estamos comenzando a charlar con algunos compañeros que siempre nos han estado acompañando y con algunos nuevos que se quieren sumar al proyecto, seguramente iremos evaluando el armado de las listas”. En este sentido, mencionó conversaciones con “José Luis Paguegui (Luz y Fuerza), el grupo del Evita y algunos gremios también”.

“Florencio está muy bien visto y también los intendentes más cercanos nos están apoyando”, destacó al tiempo que descartó una posible candidatura suya: “nosotros estamos más abocados a colaborar en el armado”, cerró.