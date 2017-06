Dichiara encabeza la lista de Cumplir para la Sexta

El ex intendente de Monte Hermoso y ex legislador provincial Alejandro Di Chiara encabeza la lista de precandidatos a diputados provinciales por la Sexta Sección del Frente Justicialista Cumplir, cuyo máximo referente es el exministro Florencio Randazzo. Lo acompañan Paola Ariente y Sergio Massarella.

Dichiara habló días pasados con la radio y aseguró, respecto de la decisión de su líder político, que “ya lo confirmó hace tiempo Florencio que esto no pasaba por una cuestión de unidad por un cargo sino una cuestión de diferencias que teníamos, pensando en lo importante que a los candidatos los eligiera la gente, y esa es la diferencia que nos desune con la propuesta de Unidad Ciudadana, así que vamos a ir a las PASO primero y a la elección general después con lista nuestra en todos los cortes”, sostuvo.

En tanto, otro dirigente reconocido de ese espacio, el legislador Marcelo Feliú, decidió encabezar la lista de precandidatos a concejales por Cumplir en Bahía Blanca.