Diego Allema pide declarar y que se haga “justicia”

Diego Allema, el joven que sufrió un ataque a balazos en un taller del barrio Boca, pidió “justicia” y que se lo convoque a declarar.

En diálogo con LU 24, dijo que “me vinieron a ofertar que venda droga y como no quise saber nada porque estuve preso y ya pagué por ese delito, se enojó y me mandó a pegar un par de tiros”.

Sobre cómo sucedieron los hechos, contó que “estaba arreglando el auto, me encontraba con los nenes, me dijo ´hola amigo como estás´ y me tiró un tiro ahí nomás. Un amigo lo vio que salió caminando para el descampado pero también hay cámaras”.

Tras permanecer internado varias semanas, se confirmó que no iba a volver a caminar. “Cuando yo estaba en terapia fue un hombre de la DDI pero no me acordaba nada, solo que me habían venido a ofertar tiros”, explicó sobre un sujeto al que afirmó que indicó que logró identificar –NdR: de sus dichos se desprende que la iniciales son B.V. Por la investigación no se amplían detalles en esta nota-.

Expresó que cree que hay algo extraño en todo esto y sospecha de todos. “La situación fue tremenda, yo estoy mal porque la justicia no hace nada”, finalizó.

El autor de la agresión todavía no fue encontrado por la policía por lo que Allema reiteró el pedido para que se actúe en consecuencia.