Diego Damelio: “El periodismo es algo apasionante”

El 7 de junio de 1810 fue publicada la primera edición del Diario “La Gazeta de Buenos Ayres” por Mariano Moreno, a partir del 25 de mayo de 1938 se estableció que cada 7 de junio se conmemore el Día del Periodista para reconocer a los periodistas argentinos. En este día especial, LU 24 en su programa “Tarde a Tarde” tuvo un mano a mano con Diego Damelio, el reconocido periodista de nuestra emisora, quién comenzando con la nota dio una definición subjetiva de la palabra “periodista”: “Ser periodista significa tener capacidad de asombro, uno nunca debe perder la capacidad de asombro. El ser periodista es un trabajo que todos los días te da algo diferente, nunca vas a trabajar para hacer lo mismo, siempre hay algo que te cambia la jornada laboral, nunca sabes con que te vas a encontrar. Uno puede ordenar el día, prever una agenda pero siempre algo se sale de lo que estaba previsto”.

Damelio también destacó que “uno a través del periodismo conoce gente de todo, de lo bueno, lo malo, de lo que a uno le gusta y de lo que no. Las noticias no son ni buenas ni malas, al pensar de esa manera uno va perdiendo sensibilidad, al estar tan en contacto con un montón de cosas se hacen habituales para un periodista”.

Esta para la radio en todo momento que lo requieran, siempre con mucho compañerismo y sobre todas las cosas la voluntad con la que trabaja para con el resto de las personas de la nuestra emisora cada vez que lo necesitan. Diego Damelio trabaja con mucha predisposición y lo caracteriza la pasión que le pone a la profesión: “El periodismo es algo apasionante, uno sin pasión no puede ejercer el periodismo, es algo que a uno le gusta. Hace mucho tiempo que estoy en esto, empecé a los 17 años en la secundaria cuando surgió la posibilidad de hacer un diario”, manifestó y además agregó: “Siempre me gustó mucho el deporte, estudié periodismo deportivo y cuando entré a LU 24 me dieron la posibilidad de ampliar los horizontes”.

Damelio ha entrevistado a muchas personas en sus inicios deportivos, el caso más cercano es el de Máximo Fjellerup; el periodista de nuestra emisora presenció el debut del basquetbolista en la Liga Nacional de básquet en 2014, entrevistó al joven jugador cuando estaba dando sus primeros pasos en el básquet nacional y hoy en día Fjellerup está llamando la atención de importantes franquicias de la NBA y además es uno de los jugadores con mayor proyección a nivel nacional.

Hablando un poco de la actualidad, Damelio dio un breve repaso de su día a día en LU 24: “Tenemos un programa con Andrea Elgart, también doy el servicio informativo y el programa de José Luis (Basualdo) cuando él no está. Hay notas que me emocionan mucho, las buenas noticias de gente de Tres Arroyos que sobresale a nivel nacional y uno tiene la posibilidad de entrevistarlo o gente que reconoce el trabajo que hace”, sostuvo.

Sobre el final de la nota, el periodista local manifestó que “no hay que negociar nunca la credibilidad, hay que tener sencillez y humildad en un ámbito con mucho ego como lo es el periodismo”.