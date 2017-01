Diego Ferrari y sus expectativas para el 23º Seven Playero

Diego Ferrari, protesorero del Tres Arroyos Rugby & Hockey Club, contó sus expectativas para la 23° edición del Seven Playero de rugby que se jugará los días 21 y 22 de enero en el Parador La Barra de Claromecó.

- ¿Cuál es el balance del club en el 2016 y como arrancan este nuevo año?

El 2016 fue año de crecimiento total no solo en rugby sino sobre todo en hockey femenino.

Se aumentó la cantidad de jugadoras en todas las categorías, en la Liga Municipal llegamos a las finales y varias salieron campeonas.

Con respecto al rugby en juveniles se participó en el campeonato de la A de la URS. Se consolido la primera con jugadores que llegaron de las inferiores.

Fue muy importante la participación de veteranos de rugby en encuentros nacionales, viajando a La Plata Rugby, al SIC, a Entre Ríos, etc

Pero la gran noticia fue que la firma inmobiliaria Castelli y Pardo nos donó un predio de 4,5 has para construir nuestro club propio, dentro de un barrio residencial en formación.

- ¿Cómo trabajaron en el TARHC para la organización de un nuevo Seven Claromecó?

Para el Seven se trabaja desde Octubre con la ayuda y experiencia siempre del Chango Conde, organizando todas las tareas, buscando sponsors, tratando de mejorar e innovar año a año.

Como novedad este año además de mayores y juveniles, el domingo se realiza un seven de veteranos con equipos de La Plata, Lomas, Olavarría, Tandil, Mar del Plata.

Otra novedad es que el tercer tiempo se realizará en la playa, al lado de las canchas donde funcionan el kiosco y cantina, que como el año pasado estará ofreciendo durante todo el día bebidas y sandwiches (se arma una cancha auxiliar para agilizar los partidos, para juveniles y veteranos).

- ¿Qué expectativas tienen para esta 23° edición del torneo?

Para este Seven esperamos más equipos anotados y sobre todo más público y familia que nos acompañe los dos días. Que siga siendo el gran evento del verano.

- Este será el tercer año que el TARHC es el anfitrión, ¿qué significa el Seven Claromecó para el club?

Para el club el Seven es una fiesta, se trabaja pero nos une como club, trabajan todos desde los chicos hasta los más grandes. Además es una vidriera de lo que hacemos durante el año. Mucha gente nos comenta lo lindo que es ver tanta gente trabajando y colaborando de diferentes edades y profesiones. Y por supuesto es una gran ayuda económica ya que con la colaboración de los sponsors podemos cubrir gastos del año y hacer inversiones.

- ¿Qué novedades nos podés contar para este 2017?

Para este año las novedades del Seven ya te conté. Y para el club comenzar en el predio nuevo con tareas de nivelación de canchas, construir el cerco perimetral. Y seguir creciendo y apostando a las infantiles de rugby y hockey que es la base de cualquier club. Hoy contamos con 210 chicos y chicas en las dos disciplinas más los juveniles, mayores y veteranos.

También arrancamos en conjunto con la municipalidad con un proyecto de rugby social en varias escuelas de menos recursos para enseñar este deporte e incorporarlos a la actividad del club los días sábados.

*Prensa Seven Playero