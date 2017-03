Diputado Godoy: “La Provincia está blindando el desastre que hay a nivel nacional”

El Diputado Provincial del Frente Para la Victoria, Gabriel Godoy, visitó la ciudad y brindó una conferencia de prensa junto a concejales del bloque del espacio político que representa.

En la oportunidad el edil, Martin Garrido, indicó “haremos actividades y recorreremos un poco la ciudad, mostrándole lo que venimos haciendo acá”.

En tanto, el legislador provincial, Gabriel Godoy, anticipó a los medios: “arrancamos por esta ciudad. Iremos a las localidades; nos reuniremos con vecinos y actores políticos del distrito también. La idea es seguir en contacto siempre. Seguiré trabajando con los vecinos, resolver lo máximo posible”.

Dio su parecer sobre la situación por la que atraviesa la provincia: “en la provincia veo que salen a ensuciar a los trabajadores como los docentes; ofreciéndole un 19 por ciento; que el Estado pida a los gremios que acepten eso sino los tildan de cualquier cosa, me parece irracional y es una señal de lo que está pasando, como con cualquier estatal de la provincia. Desde el gobierno se trabaja para achicar el bolsillo y que haya más desempleo. Se aprieta a los intendentes para que no hablen mal de la gobernadora”, dijo.

Destacó también que “la provincia está blindando un poco el desastre que hay a nivel nacional. Todavía estoy esperando que empiecen a gobernar de verdad. Cristina, no hacía pruebas con las gente y ahora es un juego constante”, denunció.

El camporista consideró además que “desde La Cámpora hasta el PJ Provincial, aunque no estemos todos los días de acuerdo, el camino hacia una unidad es lo que hay que buscar de cara a las legislativas. Los que no estén de acuerdo irán a internas, pero es una opinión personal. No me deja tranquilo, que cada vez que se va a las PASO un sector siempre juega en contra”, relató.