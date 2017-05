Directivos de ATCADE denuncian presuntos ilícitos de la gestión anterior

Directivos de ATCADE dieron una conferencia de prensa para dar su versión acerca de distintos aspectos que se ventilaron en los últimos días tras la salida de Mario Rodríguez, exdelegado en la filial local y ahora titular de la delegación de ATCOA.

En primer término, Verónica Olivetto, quien aseguró haber sido secretaria durante la gestión de Rodríguez y haberse retirado de esa tarea hace algunos meses “por maltratos a mí y a la gente que venía acá”, denunció que “se le cobraba cualquier cosa a la gente, a algunos 6000, a algunos 4000, en concepto de carnet anual, y no se dejaba registro”.

El titular de ATCADE, Miguel Aguilar, sostuvo que “hace muchos años que trabajamos duramente en esta ciudad para lograr cosas para los transportistas. Cuando era delegado Pablo Girves, él decidió retomar la ruta y en ese momento se consensuó que quedara Mario Rodríguez, que hizo mucho daño, extorsionó gente, cobró sumas no autorizadas y ha invertido mucha plata en autos y casa defraudando a los compañeros transportistas. Por eso les pedimos a los que se sintieron damnificados que vengan a cambiar sus carnets, registrándose sin pagar absolutamente nada, para que también podamos establecer qué se llevó”. Asimismo, aseguró que ATCOA “se hizo para recaudar, porque ni siquiera figura en la resolución de las nuevas tarifas, donde sí están CATAC y ATCADE, como se puede verificar en los boletines oficiales”.

Diego Sommer, delegado provincial de la entidad, advirtió en tanto que “cada vez que se han nucleado los camioneros en una medida de fuerza ha sido la bandera de ATCADE la que se ha izado, y esa bandera no se tiene que manchar. Por eso seguiremos dialogando con todos los delegados y transportistas, para que esta institución siga creciendo y nadie le embarre la cancha”.

Finalmente, la tesorera Lucrecia Rivero advirtió que “a la secretaria no se le permitía registrar los pagos y hacer recibos; los camioneros nos han llamado y nos han dicho que han pagado con cheques, que ahora van a denunciar para que no se puedan cobrar, y les pedimos a todos los que pagaron con cheques que hagan lo mismo”. Rivero además denunció maltratos por parte de Rodríguez para con la secretaria Olivetto.