Diseñadora de modas de Oriente vistió a Nicole Neumann

Una joven diseñadora de modas oriunda de la localidad de Oriente, verá sus vestidos de novia publicados a finales de este mes por la revista “Nubilis”, en la que viste a la reconocida modelo argentina, Nicole Neumann.

Jorgelina Vidaurreta, está radicada en Neuquén, donde próximamente contará con su propio Atelier.

Jorgelina recordó que llegó a ese lugar a culminar la Licenciatura en Turismo, “de hecho estuve vinculada a la actividad y en 2011 estuve en administración pública y puse a prueba mi creatividad y empecé indagar en el diseño”.

Allí es donde explicó como una complicada situación personal hizo que su destino y vocación cambiaran el rumbo de su vida.

“Estuve en terapia intensiva una semana, por un embarazo fuera de lugar y estando allí soñaba que estaba enredada entre hilos, cociendo y vistiendo, cuando volví en sí, le conté a mi marido que quería hacer diseño de modas”.

Vidaurreta es una de las diseñadoras elegida por la reconocida revista de novias “Nubilis”, y allí se le presentó la posibilidad vestir a Nicole Neumann para esta edición.

“Pedí si podía hacer con ella la producción y me dan la libertad de elegir a Nicole. Fue hermoso y me encantó conocerla. La revista me da esa posibilidad, hace las publicaciones dos veces al año y estoy participando con una modelo siempre conocida. La revista sale a fines de mayo, además participo de charlas, y haré de asistente en una presentación importante y estoy armando una producción de fotos acá además de estar próxima a inaugurar un atelier propio”, dijo.