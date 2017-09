Diserta en la Sarmiento sobre desnudo femenino en la historia el artista Eduardo Silberstein

El artista plástico Eduardo Silberstein desarrollará, en la Biblioteca Sarmiento, Avenida Moreno 334, actividades vinculadas al tratamiento del desnudo femenino a través del tiempo, las que se iniciarán con una charla este viernes, a las 19:30.

En rueda de prensa, Silberstein dijo a LU 24 : “Soy artista plástico, quien guarda un recuerdo muy grato y emotivo de Tres Arroyos por haber tenido ,durante muchos años, una casa en Claromecó, por lo que me considero, a pesar del paso de los años uno más del lugar”, en tanto rememoré que “hace unos 20 años dicte invitado por Perla Villanueva llevé adelante un curso de dibujo de desnudo con modelo vivo”.

“Para un público curioso”

“Este año se divide el programa en dos partes, la primera que desarrollaré a las 19:30 para todo público curioso, para quien ha viajado y visitado los museos, o para quienes no han tenido esa posibilidad y se han cultivado a través de los libros de arte, puede venir cualquier persona”.

Es contar la historia de la humanidad desde el paleolítico hasta mayo de 2014, y a diferencia de los documentos que pueden testimoniar los períodos intensos de la sociedad humana, y a través de un estudio que hice y me atrapó, cuento la historia de la humanidad desde 40 mil años atrás solamente tomando como tema la representación artística del desnudo femenino, analizando cuadros emblemáticos, y evidentemente al ser muy larga la historia traigo una versión reducida para dar en una sola charla para mantener la atención del público, la que ha tenido muy buena repercusión en otros casos; puede venir todo el mundo, no necesita ser artista ni especialista en historia de arte, sino para quienes estén interesados en ver los desnudos de Goya, Manet, Picasso y El Greco, y ver cómo responde a cada momento”.

Taller de dibujo con modelo vivo

“En la jornada de sábado, comenzaremos con un taller que dictaré, a las nueve y media de la mañana con un pequeño intervalo al mediodía y luego hasta las últimas horas, de dibujo de desnudo con modelo vivo, viene una modelo profesional de Bahía Blanca, y voy a dar pautas para encarar, de acuerdo a mi punto de vista, artísticamente, la representación del desnudo femenino”.

Está abierto el taller a todo aquel que, teniendo una orientación artística, pueda tener una visión más allá del orden práctico y conceptual de cómo encarar el dibujo de la figura humana, en base a mi experiencia personal, la que servirá para dar herramientas destinadas a intensificar, desarrollar y profundizar sus propias visiones e inquietudes, en una jornada muy interesante, por lo que invito a que vengan, se adhieran y se animen”.

Becas por trabajos

“Hay una promoción especial para artistas y estudiantes menores de 35 años a quienes les vamos a becar prácticamente el ingreso para que puedan participar; lo único que les pido es que me traigan algunas obras suyas para poder verlas y asegurar la gratuidad del curso, por parte de la bibliotec”.

Silberstein reiteró que “ la charla de esta tarde es abierta a todo público curioso, y lo van a pasar bien, seguro que sí”.

Los valores de entradas para la charla se fijaron de cien pesos y para el taller mil pesos, que incluye el valor de la entrada a la charla.