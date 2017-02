Docentes: “Con 200 pesos no podemos pagar los aumentos de servicios”

Guillermo Rodríguez, dirigente de la Unión de Educadores de Tres Arroyos, aseguró que la paritaria docente no está dando resultados porque la oferta provincial fue rechazada por insuficiente, y admitió que ante este panorama “está complicado el inicio de clases”.

“La propuesta tiene una cláusula gatillo que indica que si la inflación es mayor al 18% automáticamente habría otro aumento, pero dudamos que sea así, porque estamos reclamando desde agosto que se reabra la discusión salarial para recuperar los ingresos y eso no ha sucedido. De manera que si esta cláusula depende de la voluntad del gobierno, dudamos que se haga efectiva. Nuestra prioridad es discutir cómo vamos a recuperar el salario perdido en los últimos seis meses, y lo estamos pidiendo desde agosto”, sostuvo.

“Nuestra esperanza es que haya una propuesta nueva que se acerque al pedido que están realizando los docentes. Las principales consultoras hablan de un 25% de inflación para el 2017, y la propuesta que nos ofrecen son unos 200 pesos por mes de aumento sobre el básico, e incluso menos, y nosotros recibimos mes a mes tasas y servicios que con eso no se pueden siquiera pagar”, argumentó Rodríguez.