Docentes de la Escuela Técnica aseguran que la reforma “atenta contra la formación del alumno”

Docentes que integran el departamento de Ciencias Sociales de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 de Tres Arroyos provincia de Buenos Aires expresan su “preocupación y disconformidad ante los cambios que se piensan implementar en la educación técnica”.

En un comunicado, manifiestan que “la propuesta de reforma que nos ha llegado plantea grandes reducciones en la carga horaria de las materias del área de Ciencias Sociales como así también que desaparezcan de la curricula otras.

• En primer año de cuatro módulos de Ciencias sociales pasa a dos módulos

• En segundo y tercer año desaparecen Historia y Geografía las cuales poseen en la actualidad 2 módulos cada una y se convierten en Ciencias Sociales con dos módulos totales

• De primero a tercero la materia Construcción de Ciudadanía pasaría a llamarse Ciudadanía, (no está claro el motivo del cambio de nombre ni la intencionalidad de ese cambio)

• En cuarto año solo queda Geografía económica (no se menciona motivo del cambio de nombre, ni contenidos, expectativas etc.) Historia desaparece

• En quinto año se crea una materia denominada Historia de la tecnología (de la cual desconocemos objetivos contenidos etc.) y se eliminan Geografía y Política y Ciudadanía

• En sexto año la asignatura Filosofía desaparece del programa

Este recorte de módulos no solo implica un ajuste presupuestario sino que atenta contra la formación del alumno de la escuela técnica ya que se eliminan o reducen significativamente la carga horaria total durante los siete años de cursada en aquellas áreas que permiten el desarrollo del pensamiento crítico sobre la realidad político- social-territorial , donde se tratan los derechos y obligaciones de los ciudadanos, donde se generan espacios de reflexión y debate que pretenden promover en los alumnos el desarrollo de capacidades que lo lleven a convertirse en un ciudadano capaz de tomar sus propias decisiones dentro de un marco de respeto por los valores democráticos

Nos preguntamos:

¿Una hora o menos por día que se reduzca del total, posibilitara la permanencia de más alumnos en la escuela? ¿O es solo bajar la calidad?

¿No es llamativo que el área de la que más se reduzcan horas sea en las que se promueve la libertad de pensamiento?

¿Qué pasa cuando los alumnos deciden cambiar de institución y pasar a una secundaria orientada (donde los contenidos y áreas son otros) o a la inversa?

¿Qué ocurre con los docentes que serán reubicados en las nuevas figuras institucionales de apoyo y acompañamiento que se piensan crear cuando se produzcan licencias, movimiento anual docente o jubilaciones? ¿Quién cubre esos nuevos módulos?

¿Se tuvo en cuenta que algunas carreras universitarias técnicas poseen en su curricula materias del área de Ciencias Sociales?

¿Se tuvo en cuenta que muchos de nuestros egresados continuar sus estudios en carreras tan disímiles como Ingeniería, Psicología, Medicina Derecho y Profesorados etc.?

¿Se consultaron especialistas para tomar decisiones con respecto al cambio de nombres de las materias y por lo tanto de sus contenidos?

Consideramos que si bien resulta necesaria una evaluación de los diseños curriculares para adaptarlo a la formación técnica específica, los mismos no pueden llevar a una reducción de la calidad de la educación que reciben en pos de intereses que parecen no tener que ver con lo estrictamente educativo sino con una política de ajuste a la educación pública provincial”.

Firman: Albornoz Sabrina, Banegas Alejandro, Barbieri Silvia, Coman María Sol. Comas Fernanda, Conde Josefina, Di Gregorio Sara, Elgart Facundo, Farías Carla, Gallardo Lorena, Galván Vanina, García Lucia, Leguizamón Carolina, Liébana Salvador, Merli Macarena, Otero Adriana, Re Lorena Reguito Betina, Riccardi Andrea, Tappertti Juan Pablo.