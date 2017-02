Docentes de la provincia realizan actividades en repudio al 18% que ofrece el gobierno

La Unión de Educadores de Tres Arroyos y SUTEBA, anunciaron en conferencia de prensa, que en toda la provincia se están desarrollando actividades con el fin de manifestar su descontento con la propuesta salarial efectuada por el gobierno. En Tres Arroyos, se repartirán folletos informativos respecto a los motivos del reclamo que mantienen.

En este sentido, la Secretaria General de la UETA, Mirta D’Annunzio, indicó a los medios “queríamos dar a conocer que se están realizando en todos los distritos de la provincia diferentes actividades en repudio a las 18 por ciento que nos quiere ofrecer el gobierno. En la ciudad, hemos hecho folletos que se distribuirán en distintos lugares para que la gente se interiorice que es lo que pedimos y no crean todos lo que se está diciendo”.

Asimismo, indicó que se ha bajado el presupuesto educativo por lo que advirtió que “esto influye también en el comedor escolar. No solo se lucha por el sueldo del docente, sino por muchas más cuestiones”, dijo.

Por su parte, la referente de SUTEBA, Marcela Molina, remarco “estamos unidos todos los gremios docentes diciendo lo mismo. La semana pasada hemos tenido reuniones los docentes y delegados, en donde rechazamos este 18 por ciento. Están llegando compulsivamente a través de los consejos escolares, pedidos con urgencias, como por ejemplo a los directivos un inventario para el 1 de marzo con una especie de amenaza de que si no cumplían con ese requisito iba a ser descontado de su propio sueldo. Se hizo una presentación legal ante Dirección de Escuelas y se logró que llegue un comunicado que se presente el inventario, pero para el mes de junio. Llegan órdenes con rapidez de fusionar cursos los primeros días de marzo, cuando se sabe que el primer mes, todavía hay chicos que se mueven de escuela a otra”, advirtió.

Molina también manifestó su descontento y preocupación por otras cuestiones: “nos preocupa que no han convocado a la paritaria nacional. Además hay desafortunados comentarios de la gobernadora de que ningún maestrito le iba a torcer el brazo. La verdad es que desconoce el trabajo de los maestros y me siento orgullosa de ser una maestrita. Creo que no conoce el trabajo que hacemos los maestritos todos los días en las escuelas. Pedimos respeto”, dijo.