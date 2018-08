Docentes realizaron una “Marcha del Silencio” en Plaza San Martín: Mañana van al paro

Dos personas murieron este jueves en una escuela de Moreno por una explosión de gas. El hecho ocurrió entre las 7.20 y 7.40 en la sala de profesores de la primaria Nº 49 “Nicolás Avellaneda”.

En repudio al episodio, los gremios docentes anunciaron un paro para este viernes en todas las escuelas de la Provincia.

Esta tarde la UETA convocó a todos sus afiliados para realizar una “Marcha del Silencio” en plaza San Martín, por el fallecimiento de los dos trabajadores de la educación en Moreno.

En la misma participaron SUTEBA, Corriente “9 de Abril”, Partido Justicialista, Frente de Izquierda y público en general.

Como señal de duelo colocaron las banderas de la plaza a media asta.

Momento conflictivo

Hablaba Marcela Molina, secretaria general de SUTEBA en Tres Arroyos, acerca del compromiso de los fallecidos con la actividad gremial, cuando una joven mujer docente de la rama artística la increpó al grito de “cortemos la calle, están arriba de la plaza con un cartelito, son tibios, son re caretas. ¿Qué dicen los gremios? La gente se queja por el Facebook de que cerró un supermercado, pero no se vio a ningún trabajador reclamando en la puerta”.

La intervención generó una fuerte discusión con otros presentes, hasta que finalmente la protesta se disolvió. Matías Come, dirigente kirchnerista, advirtió acerca de “la actitud intolerante de la izquierda y el tono agresivo que utilizan en un día de tristeza por la muerte de dos personas. Ellos son los primeros en reclamar tolerancia y respeto, y no lo cumplen con los demás. Da pena escuchar hablar a docentes así, dicen luchar por la educación pública y lo hacen de esta manera. Y a los que venimos a participar porque nos duele lo que está pasando, nos generan esto con un discurso de odio e intolerancia”.