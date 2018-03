Docentes rechazaron nueva oferta salarial: Ofrecieron 15% de aumento y un plus “por capacitación”

El gobierno bonaerense mantuvo la oferta de recomposición salarial de 15 por ciento, a efectuar en tres cuotas anuales, con "cláusula de revisión", durante la reunión que mantuvieron autoridades del Gobierno con representantes de los gremios docentes en el Ministerio de Economía.

La novedad es que adicionó un "monto por capacitación" de 3 mil pesos por docente, que respondería a un pedido de los gremios. Esa cifra a abonar por única vez se suma al "reconocimiento por presentismo" de 6 mil pesos.

Los gremios, como era de esperar, la rechazaron. En la previa al encuentro, declararon de manera unánime, como lo vienen haciendo, que esperan una recomposición cercana al 20 por ciento que incluya cláusula gatillo, es decir de actualización automática, que garantice que el salario no pierda poder adquisitivo ante la suba de los precios.

Las cuentas de los Ministros resultan en un salario promedio que pasa de $24.659 a $28.358 mensuales, a los que hay que adicionarle los 9 mil pesos de las bonificaciones implementadas.

Claro que para acceder al bono por presentismo es menester que los docentes no tengan ninguna falta, a excepción de las admitidas en algunas modalidades de licencias.

Quienes falten hasta 4 días anuales por motivos no contemplados, van a cobrar el 75% del monto total, es decir $4.500; y quienes lo hagan 8 días por motivos no contemplados, percibirán el 30 por ciento, es decir 3 mil pesos.

Fuente: Infocielo.