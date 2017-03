Docentes se movilizaron en la Plaza San Martín

Se realizó una movilización de docentes en la Plaza San Martín esta mañana en adhesión a la marcha que se realiza en Capital Federal en el marco también del Paro Nacional convocado.

Sobre la situación mencionada, Marcela Pascucci, integrante de Suteba “Corriente 9 de Abril” que pertenece a Suteba Multicolor; la corriente disidente a la del dirigente Roberto Baradel, aseguró a los medios: “ahora estamos todos juntos para poder ofrecer una lucha masiva que está imponiendo Vidal a los docentes. Es tremendo lo que está pasando, poniendo un techo a la paritaria nacional. Ofrecernos un 18 por ciento en cuatro cuotas en el año, más las condiciones edilicias de las escuelas”.

Por su parte, otra de las docentes que participó de la movilización Betina Reguito, manifestó: “soy profesora de historia en escuelas secundarias de la ciudad. Hoy organizamos hacer una marcha como réplica de la nacional, de 48 horas empalmando con el de mujeres el 8 de marzo”, dijo al tiempo que dio detalles de una situación registrada el pasado viernes en el marco del conflicto: “llegó una circular diciendo que quedaban cesantes para el lunes 6 de marzo los suplentes y provisionales que no tuvieran título habilitante. Quiere decir que más del 40 por ciento de los cargos docentes quedarían vacantes. Por lo que quienes iban a prohibir la continuidad del ciclo lectivo iba a ser el propio gobierno haciendo despidos masivos. Es una de las tantas formas de presionar de la provincia. Exigieron a los directivos que armaran listas con los datos de quienes se adherían al paro y quiénes no. Los descuentos los hacen siempre, ahora lo usan para presionar, nos descuentan el doble o triple de lo que nos pagan por día. Les pedimos a las docentes que por miedo no se adhieren es que se sumen”, pidió.