Domenech dicta una capacitación en futbol infanto – juvenil en Tres Arroyos

Adrián Domenech, el futbolista argentino surgido de las inferiores del Club Argentinos Juniors y unos de los formadores más reconocidos del país, llegó a Tres Arroyos para brindar una capacitación destinada a la formación en fútbol infanto - juvenil.

La misma se desarrolla en la sede del CRESTA en lo que a la faz teórica se refiere, y también habrá una progresión a campo.

Dicha capacitación estará dirigida a todo aquél que tenga relación con el deporte, ya sean profesores de Educación Física, entrenadores, técnicos en deporte o alumnos. También, a todas las personas interesadas en la formación infanto - juvenil de fútbol.

Esta propuesta de formación está avalada por la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, y ha sido desarrollada con el deseo y el afán de lograr una mejor capacitación en el tema.

El director de Deportes de la comuna, Guillermo Orsili, expresó que “estamos trabajando desde el año pasado con estos programas de capacitaciones de Provincia y hemos logrado coordinar con Adrián para que se presentara en marzo, contento con la convocatoria y esperamos que sea un día de crecimiento y formación para la gente que trabaja con el futbol de Tres Arroyos, ojalá la jornada sea productiva para todos”.

Por su parte, Domenech dio a conocer algunos detalles de lo que será esta jornada, y expresó que “llevaremos a cabo la capacitación de una manera totalmente abierta, interactuando con los participantes para que nos sirva realmente a todos; decir, contar lo que uno ha hecho en campo cuando uno está a cargo en determinada institución, y participando en lo que uno recibe de las características de los diferentes lugares”.

“Vamos a estar charlando y viendo algunas cosas respecto a la metodología de trabajo en la formación infanto juvenil, y luego escuchando y viendo las realidades de los diferentes clubes de acá, y luego vamos a desarrollar una progresión a campo”, dijo.

“Probablemente se pueda ayudar en lo que se reciba, ya que el fútbol infanto – juvenil tiene una infraestructura no uniforme, ya que se practica diferente en muchísimos lugares, y no va a ser una novedad que en Tres Arroyos se practique diferente, con categorías diferentes de diferentes edades a lo que se hace habitualmente en AFA” agregó y sostuvo: “no quiere decir que lo de AFA está bien: primero porque no hay ninguna reglamentación uniforme o nacional existente, entonces va de acuerdo a lo que surja en diferentes criterios; inclusive hay una línea FIFA a la que puedo adherir, pero no es que pueda decir autoritariamente esto o lo otro, es lo último que haría, pero adhiero a FIFA que promueve otras cosas respecto a la formación en cuanto al fútbol infantil.; de hecho ahora en la Provincia de Buenos Aires junto con Sebastián Battaglia coordinamos un desarrollo de un programa de futbol infantil que se llama PROFI, el que está abierto para el municipio que adhiera, el cual tiene un concepto similar al futbol base de FIFA”

“El fútbol de AFA se juega en tres categorías en infantiles, en cancha de once, yo creo que a esa edad no debería haber táctica, no que haya libre albedrío, la táctica debería ser sólo conceptual, un orden para que no corran todos atrás de la pelota, nada más que eso; a chicos de siete, nueve o diez años no los podes tener tácticamente o atados a un sistema táctico que impone un mayor”, relató Domenech.

“El límite o el quiebre es entre seis y trece años, es futbol infantil y a partir de los trece es futbol juvenil, este año en AFA la categoría de futbol infantil es la 2007 y la categoría más grande es cuarta división”, concluyó.