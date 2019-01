Donato Callá ratificó su candidatura a intendente por el socialismo y fustigó a eventuales competidores

En los estudios de LU24, el tresarroyense Donato Callá ratificó que buscará ser candidato a intendente por el socialismo auténtico, fuerza a la que sostuvo estar afiliado y sobre la cual advirtió que está “desmembrada”. Anunció que presentará su equipo “muy bien preparado” en marzo y fustigó a sus eventuales competidores. Tras mencionar a Julio “Pity” Federico como “patovica”, se animó incluso a enfrentar una crítica de una oyente y, con micrófono abierto, respondió a inquietudes sobre la seguridad.

“Me va a tener que proclamar una asamblea que apoye el programa de gobierno que tengo”, dijo Callá, quien aseguró que en el distrito se necesita sobre todo “trabajo genuino, porque poder cortar el pasto o limpiar una vereda no es un trabajo real”.

Callá aseguró que entre sus primeras medidas figura “bajar los obscenos sueldos políticos: no puede el intendente Carlos Sánchez ganar 250.000 pesos en una mesa con hambrientos. Con 100.000 pesos estaría bien y sigue siendo obsceno”. También criticó con dureza al macrismo, al que llamó gobierno “plutocrático” y aseguró que “no puede gobernar un presidente que dice que tener empresas offshore, creadas para evadir impuestos, es legal”.

Sobre otros eventuales candidatos, Callá aseguró que “al vecinalismo lo llevé yo al poder. Hoy no tienen a nadie”; sobre Pablo Garate sostuvo que “no lo quiere nadie”, consideró que Laura Aprile “no sabe ni lo que es el derecho” y a Pity Federico, como se mencionó, lo llamó “patovica”.