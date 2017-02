Dorrego: La alianza Segurola-massismo tendría forma de frente local

El concejal por Juntos x Dorrego, Hugo Segurola, confirmó la puesta en marcha de una alianza estratégica con el Frente Renovador para las elecciones legislativas, y aseguró que ambas fuerzas van camino a constituir un frente, aunque no están definidos los aspectos técnicos. “Le traje a La Plata, al diputado Pablo Garate, algunos temas y proyectos que me interesaría que tengan su tratamiento en la Legislatura, y no pasó desapercibido nuestro encuentro en el aspecto político, pero la verdad es que ya nos habíamos reunido en varias oportunidades, incluso en Tres Arroyos”, indicó Segurola.

El edil dorreguense admitió que hay tres posibilidades para inscribir el acuerdo desde el punto de vista de los comicios, aspecto que sería analizado en la Junta Electoral. “Lo peor para un partido vecinal es perder su identidad, pero hay razones estratégicas y económicas, de recursos para poder subsistir. Es distinta la situación de un vecinalismo que es gobierno, como en Tres Arroyos. Nosotros buscamos una estrategia política para la que hay tres opciones: una boleta corta con adhesión al Frente Renovador, pero que tiene como desventaja la posibilidad de tener que enfrentar una suerte de interna que nosotros no queremos; la segunda es integrar una alianza como la que está instalada en el ámbito nacional, pero por la que perderíamos un poco nuestra identidad partidaria en esta elección, y la tercera alternativa, que es un frente a nivel local con un nombre que nos agrupe a ambos partidos políticos”, describió Segurola, más inclinado hacia esta última opción.

“El Frente Renovador tiene su gente en Dorrego, en Oriente, y nosotros somos respetuosos de ellos, sin perjuicio de que nosotros tenemos consejeros escolares, concejales, un partido legalmente constituido y un récord de alrededor de 80 proyectos por año en los tres de gestión”, sostuvo Segurola.