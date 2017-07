Dorrego: Secuestran 600 bolsas de harina producidas en el molino clausurado y que iban a Mendoza

En un procedimiento realizado por la Patrulla Rural de Coronel Dorrego en las últimas horas, fueron secuestradas 600 bolsas de harina que eran transportadas en un camión que iba a Mendoza. Según se informó, la mercadería estaba interdicta y pertenecía al molino clausurado a principios del mes pasado, en el sector industrial planificado.

De todos modos, indica el portal La Dorrego, fuentes que trabajan en la investigación del hecho manifestaron que el negocio seguía operando. Incluso, el dueño habría cortado los precintos y fajas de seguridad colocadas durante la clausura.

El nuevo operativo se hizo a instancias del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Nación. Se supo que las bolsas de harina no tenían fecha de elaboración ni vencimiento, entre otras irregularidades.

Clausura previa

Cabe recordar que durante los primeros días del mes de junio, el ministerio de Agroindustria de la Nación había clausurado el molino debido a severas irregularidades en materia de registros y habilitaciones, el hallazgo de una fábrica clandestina de panificados y “condiciones sanitarias deplorables”.

Según informó el organismo aquella vez, se detectó que dentro del predio funcionaba una fábrica de pan rallado “clandestina que elaboraba galletas con harina proveniente del molino, en condiciones sanitarias deplorables, y luego eran transformadas en pan rallado que se embolsaba y comercializaba en bolsas de 20 kilos”.

Esas bolsas de pan rallado -se señaló- “poseían sellos y rótulos apócrifos, por lo que se procedió al decomiso del total de la mercadería y a la posterior clausura del establecimiento”.

También se informó que el molino no poseía matrícula del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA), ni documentación de amparo de la mercadería hallada en depósito.

Además “las harinas que se comercializaban no contaban con ninguna de las certificaciones provinciales y nacionales, establecidas en el código alimentario”, se aseguró.

Fuentes del ministerio señalaron además que “se realizará la denuncia penal que corresponda por los problemas e impedimentos con los que el operador intentó intimidar al personal actuante”.

Según trascendió, desde un primer momento el dueño no quiso dejar ingresar a los inspectores al predio, por lo que se debió recurrir al apoyo de la policía.

Además de funcionarios de la subsecretaría de Control Comercial Agropecuario, tomaron parte del operativo la Oficina de Alimentos dependiente del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Coronel Dorrego.

Fuente: La Dorrego