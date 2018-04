Dos pescadores tresarroyenses en el podio de Semana Santa en Monte Hermoso

Se desarrolló en aguas de Monte Hermoso el concurso pesquero Semana Santa en Monte Hermoso, de seis horas a la pieza el que fue ganado por el tresarroyense Rubén Arrupe, con un chucho de 8, 810 kg., el que se hizo acreedor a un automóvil VW Gol Trend 5 puertas.

El segundo lugar también fue para otro vecino de Tres Arroyos, Diego Altuna, quien ha participado en varios concursos durante el verano, como los de Marisol y Reta, en los concursos del Club El Quequén y las 6 horas del Club Huracán respectivamente, en la segunda colocación. Altuna logró otro chucho, de ocho kilos y medio.

Completando el podio se ubicó tercero el puntaltense Mauricio Messina, con otro chucho de 8, 150 kg.

El resto de la clasificación es la siguiente:

4 –Horacio Bertazzo, Monte Hermoso, chucho, 4,210kg.

5 –Diego Ubeda, Punta Alta, bagre, 3,800 kg.

6 – Santiago Abraham, Monte Hermoso, bagre, 3,010 kg.

7 –Carlos Ronco, Lobería, corvina, 2,780 kg.

8 – Martín Giamaso, Punta Alta, corvina, 2, 720 kg.

9 – Daniel Manzano, Necochea, corvina 2,650 kg.

10- Sebastián Valerio, Tres Arroyos, corvina, 2, 620 kg.

11 – José Cifuente, Bahía Blanca, bagre, 2,580 kg.

12- Nazareno Cajal, Mar del Plata, corvina, 2,570 kg.

13 – Facundo Suárez, Mar del Plata, corvina, 2,550 kg.

14 – Ezequiel Villagram, Bahía Blanca, corvina, 2,500 kg.

15 – Mauro Lauman, Coronel Suárez, corvina, 2,480 kg.

16 – Luis Florez, Monte Hermoso, violín, 2,410 kg.

17 – Ricardo Schwab, Monte Hermoso, corvina, 2, 340 kg.

18 –Nelson Barrionuevo, Cascallares, corvina, 2, 340 kg.

19 –Hernán Muñoz, Bahía Blanca, corvina, 2, 270 kg.

20 –Ezequiel Aldaur, Monte Hermoso, corvina, 2, 220 kg.

Los premios otorgados

1º VW Gol Trend 5 puertas

2º VW Take up 5 puertas

3º VW Take up 3 puertas

4º $ 50.000

5º $ 25.000

6º $ 6000

7º $ 7000

8º $ 8000

9º $ 9000

10º $10.000

11º al 20º Set de 10 artículos Sumax - (caña promax 3 tramos 25-40 LBS 100-150 grs. / reel Century Falcon long casting 7BB+1 carretel new/nylon combat 25 LBS-970M salidas cónicas taper fish 10*15 MT/ remera manga larga/ gorro/ saca anzuelo/ afilador de cuchillo/ pinza/balanza digital 40 kgs.)