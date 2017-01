Dramático testimonio de la madre del joven que denuncia abuso policial en Claromecó

Silvia Sanabria, mamá de Kevin, el joven de 22 años que denunció abusos por parte de efectivos policiales en Claromecó, aseguró que su hijo permanece en estado de shock, aunque la revisación médica descartó que haya sufrido penetración. La mujer advirtió, no obstante, que tras ser sometido a golpes, insultos y otros maltratos, “lo hicieron bajarse los pantalones, y uno de ellos sacó su miembro. En los nervios y el dolor por los golpes Kevin pensó que lo habían penetrado, pero no. Igual, uno que parecía ser el jefe, al que llaman El Ruso, le pasó una lapicera por el ano, muy fuerte, muchas veces”.

De acuerdo al relato de Sanabria, sus dos hijos tuvieron un accidente el 31 de diciembre alrededor de las 18, en un jeep. “Se lo están pagando por semana al patrón, que se los dio para que se muevan ellos cuando trabajan. Mi hijo menor quedó en curaciones, y el menor fue trasladado por 4 policías de los que trabajan todo el año en Claromecó, hasta la Comisaría. Hasta ese momento, los mismos policías habían hecho las pericias y lo habían tratado como corresponde, pero en la Comisaría se terminó todo formalismo. Lo obligaron a permanecer mucho tiempo arrodillado, lo golpeaban todo el tiempo, incluso lo quisieron obligar a agarrar una pistola que le pusieron en un escritorio. Ante cada negativa, recibía un golpe, en las costillas o en la cabeza. Incluso le pareció que lo filmaban”, describió la mujer.

En el pequeño despacho donde según la mujer ocurrieron los hechos, Kevin reconoció a cuatro policías. La mujer intentó plantearle su reclamo al comisario, pero no le permitieron hablar con él. Finalmente resolvió hacer la denuncia en la Fiscalía, hasta donde llegó con asistencia del delegado Carlos Avila. “Le ordenaron pericias médicas que constataron que no hubo daño, pero el abuso existió. Y mi hijo mayor, al que según los propios policías le dijeron a Kevin le pasó lo mismo, y el menor también, tienen que seguir trabajando cuando se recuperen y me pregunto quién me garantiza a mí que no los van a matar. O que no les pase lo mismo a otros chicos de la localidad, como me estoy enterando a partir de lo que sucedió con Kevin, porque este ‘Ruso’ aparentemente ya ha amenazado y maltratado a otros”, advirtió Sanabria.

Finalmente, la mujer aseguró que en Claromecó se han escuchado versiones de policías “que amenazan con meterles el arma en la cola a jóvenes si no les dan información acerca de quiénes venden drogas”.