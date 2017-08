Dread Mar I, Juan Leyrado, Betiana Blum, Los Huayras y Los Cazurros serán parte de AcercArte

El predio de la Fiesta Provincial del Trigo, en Av. Ituzaingó y Pueyrredón, será la sede de las actividades permanentes de AcercArte, el programa oficial que, entre el 16 y 17 de septiembre, traerá a Tres Arroyos a primeras figuras del folklore, pop, artes visuales, biblioteca y cine, todo con acceso libre y gratuito para toda la comunidad. Habrá además funciones en el Teatro Municipal, donde se espera la presentación de Betiana Blum y Juan Leyrado, en sendos espectáculos; mientras que para el escenario principal se anuncia a la banda de reggae Dread Mar I y a Los Huayras.

El jefe de Gabinete municipal, Hugo Fernández, aseguró que “la Provincia se ocupa de todas las cuestiones técnicas y provee hasta el escenario central, independientemente de que nosotros como Municipio le aportamos muchos aspectos logísticos. Estamos muy orgullosos de poder contar con todas estas actividades, que están pensadas en torno a todas las disciplinas de la cultura, son para toda la familia y además con acceso libre y gratuito”.

Fernández destacó además el impacto que tiene el programa provincial para el movimiento del comercio local, al indicar que “para dar una idea de la dimensión de esta movida, cabe anticipar que se reservaron unas 200 plazas hoteleras. Esto va a ser muy importante”.

La programación

ACTIVIDADES PERMANENTES:

BIBLIOTECA DIGITAL: La Provincia de Buenos Aires creó “Letras Abiertas”, la primera biblioteca digital. Bajá la APP y leé los mejores libros GRATIS desde tu celular o ingresá a www.gba.gob.ar/letrasabiertas

De 15.00 a 20.00 h - ARTE CALLEJERO: Dame / Cabe / Swam.

De 15.00 a 20.00 h - BIBLIOTECA: Préstamo de libros - Livings de lectura.

De 15.00 a 20.00 h - TALLERES DE REUTILIZACIÓN CREATIVA: Títeres - Espacio de juegos - Espirógrafos.

Sábado 16/9

15.00 h - CINE 360°: Viaje salvaje a la Tierra - Duración: 23’.

15.00 h - CINE MÓVIL: La vida secreta de tus mascotas (Infantiles y familiares) - Estados Unidos, 2016, 87’. Apta para todo público.

15.30 h - BIBLIOTECA: Los LibroYasos: La historia del libro - Espectáculo teatral infantil.

16.00 h - CINE 360°: Fronteras del universo - Duración: 24’.

16.30 h - INFANTILES: La Pipetuá.

17.15 h - CINE MÓVIL: El otro hermano (Adultos) - Argentina, 2017, 112’. Con Leonardo Sbaraglia y Daniel Hendler. Solo apta para mayores de 18 años.

17.15 h - CINE 360°: Viajeros del universo - Duración: 24’.

17.30 h - ARTES PLÁSTICAS: Milo Lockett te enseña - Taller de pintura para niños a partir de 4 años. Las entradas se retiran el mismo día de la actividad desde las 15 h en el Puesto de Informes de Acercarte hasta agotar capacidad. Se entregarán como máximo dos por adulto y cada una será válida para un niño. Sin excepción.

18.00 h - CINE 360°: Pink Floyd - The Wall - Duración: 26’.

18.45 h - CINE 360°: Universo Cerati - Duración: 27’.

19.15 h - STAND UP: Guillermo Selci.

20.00 h - MÚSICA: Dread Mar I.

21.30 h - TEATRO: El elogio de la risa. Con Juan Leyrado. En el Teatro Municipal Elvira Falcione de Simonetti, Av. Moreno 645. (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 h en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Apta para todo público).

Domingo 17/9

15.00 h - CINE 360°: Viajeros del universo - Duración: 24’.

15.00 h - CINE MÓVIL: Los Pitufos en la aldea perdida (Infantiles y familiares) - Estados Unidos, 2017, 90’. Apta para todo público.

15.30 h - BIBLIOTECA: Karaoke de cuentos - ¡Los libros de la biblioteca cobran vida al ser elegidos por el público y representados por Federico Howard y Marina Pomeraniec!

16.00 h - CINE 360°: Viaje salvaje a la Tierra - Duración: 23’.

16.30 h - INFANTILES: Los Cazurros.

17.15 h - CINE MÓVIL: Una noche de amor (Adultos) - Argentina, 2016, 90’. Con Sebastián Wainraich y Carla Peterson. Solo apta para mayores de 13 años.

17.15 h - CINE 360°: Fronteras del universo - Duración: 24’.

17.30 h - BIBLIOTECA: Literatura y rock - Charla con Sergio Marchi.

18.00 h - CINE 360°: Universo Cerati - Duración: 27’.

18.45 h - CINE 360°: Pink Floyd - The Dark Side of the Moon - Duración: 26’.

19.15 h - STAND UP: Gerardo Freideles.

20.00 h - MÚSICA: Los Huayra.

21.30 h - TEATRO: Yo amo a Shirley Valentine. Con Betiana Blum. En el Teatro Municipal Elvira Falcione de Simonetti, Av. Moreno 645. (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 h en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Apta para mayores de 14 años).