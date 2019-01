Dueño de food truck en Dunamar denunció que le robaron tres veces en 20 días

Ezequiel Perrone, propietario de un food truck en Dunamar, denunció que en 20 días le robaron tres veces. Pide más seguridad en ese sector y contó a LU 24 que ya lleva perdido 15.000 pesos en bebidas.

Sobre los hechos dijo que el primero ocurrió hace cerca de una semana y media. “Nos hicieron una fogata al lado del carro, nos comieron toda la mercadería, nos robaron toda la bebida, en ese momento no nos robaron los electrodomésticos”. Aseguró que tras el robo habló con el delegado de Claromecó, Carlos Ávila, y que este le aconsejó dormir en la playa para que no le volvieran a robar.

Perrone había descartado la idea de dormir en la playa porque ya lo había hecho durante todo el año pasado y que había sido una experiencia fea, ya que las condiciones en las que debe estar no eran cómodas. Además en el lugar no hay baños, ni tampoco luz, gas y agua.

En cuanto al segundo y tercer hecho relató: “El otro día hubo una fiesta en un médano, llame a la policía, le dije que por favor vayan a controlar ya que eran muchas personas a 40 metros del food truck y me dijeron que iban a ir. Al otro día fui y otra vez el carro abierto, lo habían forzado, me robaron otra vez bebidas; y hoy a la mañana cuando vamos otra vez vemos el carro abierto y nos habían robado las bebidas, comida y plata. Fui de nuevo a hablar a la delegación y el hombre que me atendió, que se llama Arturo, me dijo que si no queríamos vivir en la playa que paguemos un sereno”.

“Nosotros para estar ahí pagamos 32.000 pesos, somos una familia de laburantes, no andamos en 4x4. Ya perdimos 15.000 pesos en bebidas, para nosotros es un montón de plata. No nos dan luz, ni gas, ni agua, ni seguridad”, subrayó.

Además comentó que desde la delegación no obtuvo respuestas. “El único que me atendió fue el intendente y el señor Carlos Bayúgar que se iba hacer cargo, pero que en este momento no estaba en la ciudad”.

Cabe aclarar que el food truck pesa 1500 kilos y para trasladarlo se necesita un tractor. “Si nosotros contratamos un tractor me sale 1000 pesos cada vez que lo quiera llevar, es una locura pensar en esto”.