Dueño de hotel en Claromecó denuncia a local nocturno por ruidos molestos y cuestiona su habilitación

El propietario del Hotel Aiten- Có, Jorge Di Plácido, denunció que un local ubicado frente al suyo en Claromecó, provoca ruidos molestos en horas de la madrugada evitando el descanso de sus clientes, por lo que según denunció está perjudicándolo económicamente. Asegura sentirse indefenso ante la falta de respuestas por parte de los organismos estatales vinculados.

“Ya es algo imposible en lo que va de la temporada. La gente de las habitaciones sobre calle 9 no me quiere alquilar. Sacan los bafles afuera; gritan; hay peleas dos o tres veces por semana y la gente viene a descansar y esto me malogra la cosa, los pasajeros se quieren ir”, aseguró Di Plácido esta mañana.

Indicó que en la noche de ayer llamó a la policía pero los efectivos le indicaron que “no pueden hacer nada, porque les muestran la habilitación. Como pueden habilitar esto frente a un hotel. La gente llama y dice que de ese lado no alquila. Me toca lo comercial. Encima que no se alquila con los valores que debería alquilarse, con esto no la estoy pasando bien. Anoche se bajaron los clientes y me dijeron de todo”, manifestó indignado.

Prosiguió su relato mencionando que “después ya a las 4 o 5 de la mañana no está bien que se siga con el ruido. Hasta la una bueno, más tarde ya no. La gente quiere dormir”.

Advirtió respecto a una situación que le genera dudas: “Hay algo que no me cierra. Hable con el chico del local ubicado frente al hotel. Le dije que me estaba perjudicando y me dijo que era sobrino de un abogado muy conocido de Tres Arroyos. Me sobró como diciendo a mí no me toca nadie. Debe ser hijo del presidente, no tengo idea como logran que habiliten algo acá. Por eso quiero que esto se haga público. Yo compré un hotel con habilitación y acá hay algo que no me cierra. El hotel toma fama que de que tienen ruidos molestos y eso me perjudica. En la municipalidad no toman medidas. No tienen inspectores de noche. Estoy indefenso. Llamé a todo el mundo a las 3 de la mañana y nadie me da una solución”, aseveró visiblemente molesto.