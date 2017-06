Dueño de la moto secuestrada asegura que no fue robada de la Secretaría de Seguridad

El joven detenido en el día de ayer por “encubrimiento”, luego de una percusión y secuestro de la moto en la que circulaba, se acercó a LU 24 para desmentir que sea una de las robadas de la Secretaría de Seguridad en febrero.

Matías Varela, dueño de la moto, dijo a LU 24 que la compró el 12 de enero: “Quiero limpiar mi imagen. Yo no tenía los papeles justo ahí encima de la moto pero los tenía en casa, en ningún momento me llevaron a verificar que yo tenía los papeles”.

“Pase un momento feo, no hice las cosas bien pero yo la compré de buena ley, nunca me imaginé que iba a pasar esto, jamás en mi vida, tengo el boleto de compra-venta, la tarjeta verde, tengo el título, tengo todo lo que se pagó de la moto, hasta la cedula que dice cuándo fue 0Km la moto, y por esta entregué una moto más grande, perdí todo y ahora me quieren hacer una causa por encubrimiento”, agregó.

También indicó que cuando la policía le dijo que la moto era robada se llevó una sorpresa y que no sabía nada. Finalmente explicó que irá a la policía con el dueño anterior: “Voy a ir con el hombre que me vendió la moto, se va hacer cargo él y van a tener que encontrar a los responsables”.