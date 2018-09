Dura respuesta de Nickel a la diputada Antinori

El Secretario de Seguridad, Werner Nickel, realizó un comunicado en respuesta a los dichos de la legisladora de Cambiemos Rosío Antinori al indicar que en los festejos de la primavera hubo “zonas liberadas y ausencia del Estado”.

El responsable de seguridad municipal calificó los dichos como una falta de respeto hacía las fuerzas de seguridad local y al Departamento Ejecutivo municipal.

A continuación el comunicado:

¿De qué habla Antinori?

La diputada Rosío Antinori hace un duro análisis de lo que dejó la celebración por la llegada de la primavera. Habla de zonas liberadas y de ausencia del Estado.

Dice haber participado y haber estado presente estos últimos años en distintas fiestas de la primavera en otras localidades.

Indudablemente la diputada habla sin conocer cuál fue la situación vivida en Claromecó. En primer lugar, debemos recordarle que como diputada ella también es parte del Estado, y es verdad, ella estuvo ausente.

No estuvo a mi lado como Secretario de Seguridad, ni al lado del Director de Inspección General Claudio Cuesta.

Tampoco estuvo junto al Jefe de Estación Segunda Claromecó Subcomisario Martin Barragán, ni con el Jefe de Policía Comunal Comisario Inspector Axel Bogda, ni junto a la Jefa Departamental Comisario Inspector Sandra Roncallo, ni junto al personal policial afectado al operativo de Seguridad de la semana del estudiante y día de la primavera 2018.

No estuvo junto a los:

- 7 efectivos totales de la Jefatura Departamental (con un móvil propio)

- 3 efectivos totales de la Jefatura Comunal (con un móvil propio)

- 31 efectivos totales de la Estación Policial de Claromecó (dos móviles, 1 cuatriciclo, una moto 110 y una moto 250 cc)

- 11 efectivos totales de la Estación Policial de Tres Arroyos Primera

- 10 efectivos totales de San francisco de Bellocq

- 10 efectivos totales de Orense (una moto 250 cc y móvil propio)

- 16 efectivos de Caballería de Tres arroyos

- 3 efectivos totales de Sub DDI Tres Arroyos con movilidad propia no identificable

- 5 efectivos de Narcotráfico con movilidad propia no identificable

- 2 efectivos de Patrulla Rural de Tres Arroyos con movilidad

- 2 efectivos de Inteligencia de Tres Arroyos con móvil no identificable

- 9 efectivos de Prevención Ciudadana con móviles

- 5 efectivos de Gendarmería Nacional con movilidad (moto y móvil)

Es decir:

114 efectivos

10 móviles policiales y de prevención ciudadana

5 motos y cuatriciclos

Sumando a ello personal y ambulancias del Centro de Salud.

Todos estos en permanente contacto y línea directa, en todo momento, con el titular (Dr. Gabriel Giuliani) y otras autoridades del Juzgado Correccional de Tres Arroyos y Justicia Juvenil, a quienes agradezco una vez más el esfuerzo y el excelente trabajo llevado a cabo.

Este trabajo organizado y mancomunado permitió identificar ciudadanos, vehículos, motocicletas y cuatriciclos, labrándose infracciones por alcoholemias positivas con secuestros, infracciones por faltas de tránsito, infracciones por ruidos molestos, infracciones por consumo de alcohol en la vía pública, infractores a los art. 72, 74 y 35 ley 8031, infracciones por la ley 23737 (drogas) por tenencia para consumo, infracciones a la ley 23737 (drogas) – porro y picadura de marihuana, menor aprehendido por atentado a la autoridad, femenina mayor aprehendida por atentado a la autoridad y lesiones.

Información toda esta que desde ya, está a disposición de quien la requiera.

Por último, que un día como hoy, con un país literalmente parado, funcionarios de Cambiemos hablen de “ausencia del Estado”, suena -al menos- como una falta de respeto.

Falta de respeto a los argentinos en primer término, en general, y en particular a las fuerzas de seguridad local y al Departamento Ejecutivo municipal, quien siempre está presente con esfuerzos y recursos propios, aportados por los vecinos, que con tremendo esfuerzo pagan sus impuestos, y han podido desplegar todo este operativo, porque como ya hemos repetido hasta el hartazgo, es el municipio el que siempre está presente con combustible, reparación de móviles, mano de obra en talleres y personal propio, resmas de papel, insumos y un sinnúmero de suministros más, sin los cuales todo esto hubiera sido imposible.

Dr. Werner Nickel, Secretario de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos