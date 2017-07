Economía local: la construcción ocupa al 40% y hay expectativa en el campo

Un informe acerca de la economía regional y las perspectivas de reactivación, publicado por el diario bahiense La Nueva, da cuenta de algunas cuestiones vinculadas a la situación en Tres Arroyos y expone que, mientras un sector clave para el reacomodamiento económico como es la construcción va poco menos que a media máquina, no han existido suspensiones en la industria y la esperanza está puesta en el campo.

“La primera mitad del año cerró con pocos datos positivos para el comercio, la industria y los gremios. La esperanza es que el campo y la construcción traccionen el mercado laboral y, con ello, aumente el consumo”, dice el informe.

Respecto de la situación de la construcción, se estima que existen altibajos según las zonas. Carlos Blando, delegado regional de la UOCRA en Tres Arroyos, asegura que el índice de ocupación en este distrito ronda el 40% de lo óptimo.

“En nuestro caso, hasta octubre las perspectivas son malas. Se anunciaron muchas obras, pero no arrancan o, si arrancan, paran a los 15 o 20 días”, se quejó. “Todos los días tengo un promedio de 20 o 25 personas anotándose en la bolsa de trabajo. Para lo que es Tres Arroyos, es mucho”, agregó.

En cuanto a la actividad industrial, el informe de La Nueva muestra matices. En este aspecto, el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología local, Juan José Etcheto, advierte que “como el sector agropecuario sigue invirtiendo, las empresas ligadas a él –entre ellas, la de alimentos- están funcionando y no han estado suspendiendo personal”.

Mientras tanto, las expectativas están puestas en el campo. “Si bien no hay buenos precios, el campo ha tenido rindes muy interesantes en los últimos años. Si ese dinero se vuelca a la ciudad, le va a dar un movimiento que ahora no tiene”, considera Javier Gallardo, presidente de la Cámara Económica de Tres Arroyos.