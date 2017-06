Eduardo Anzarda: “La segunda etapa va a ser difícil”

Olimpo hizo un gran torneo y se coronó campeón del Apertura de Segunda División, habiendo ganado nueve de los diez partidos que disputó, consagrándose una fecha antes y sacándole 8 puntos al segundo, Villa del Parque, que fue precisamente el único equipo que logró vencerlo. Eduardo “Chavo” Anzarda, el reconocido Director Técnico, es uno de los grandes responsables de esta excelente campaña que ha hecho el aurinegro y en diálogo con LU 24 destacó que “acepté el desafío de entrar en una categoría que no conocía, sabía que era un pequeño riesgo que tomaba por el tema de que estoy identificado con Huracán. Fue una linda experiencia, un gran grupo y un muy buen club y concretamos con esta primera etapa del campeonato y ya asegurarnos el jugar una final”.

Hablando un poco del plantel, Anzarda contó que “los jugadores han cumplido, yo estuve siempre en el fútbol profesional y estaba acostumbrado a eso, acá en Olimpo me encuentro con chicos que trabajan, que juegan muy bien y hacen todo por la camiseta. Todo lo que nos hemos propuesto de entrada se ha ido cumpliendo, me adapte al trabajo en diferentes horarios, intentamos formar un buen grupo, comprender a veces si alguno no podía venir por cuestiones laborales, creo que toda la categoría está en lo mismo, nosotros nos intentamos adaptar, nos fue muy bien en la Copa Aiello también”.

Respecto al Torneo de Segunda División, el Director Técnico afirmó que “es un campeonato muy atractivo, es difícil, tuvimos la suerte de concretar muchos triunfos pero sabemos que la segunda etapa va a ser difícil, es un campeonato muy duro y esperamos que sea parejo para todos, nosotros tenemos la parte más difícil ahora ya que tenemos muchos partidos de visitante”.

La situación de River

Anzarda tuvo un paso por el conjunto Millonario en 1968, y al ser consultado de la reciente situación sobre los jugadores que resultaron con doping positivo dijo que “soy hincha de River, fue un tema muy delicado para el fútbol. La palabra doping es un poco fuerte para la juventud, para los hinchas, si bien ahora hay muchas sustancias que no son drogas pero salen positivo, algo que no se pueda tomar puede saltar como el doping. Fue un golpe muy duro para Riover, me da la impresión que es un tema que recorre el mundo, genera una duda y una desconfianza”.