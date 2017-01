Eduardo Codagnone: “Podría haber sido una desgracia por una bicicleta”

El dueño de la bicicletería ubicada en San Martín y Brown, de donde fuera sustraída la bicicleta que ofrecieran posteriormente al vecino Rodrigo Trenco, se mostró agradecido con este por salir en su defensa y al mismo tiempo preocupado por la situación que se generó.

Eduardo Codagnone, propietario del comercio, manifestó a LU 24: “tuve la mala suerte el domingo a la madrugada entre las 2.30 y las 3 de la madrugada de que me robaran; la policía me avisó a esa hora que me habían roto la puerta y me habían sacado algunas cosas. Hice la denuncia y tengo seguro”, expresó.

Codagnone manifestó que “una de las bicicletas se la fueron a vender a un pibe que es como mi segundo hijo para mí, yo le dije que no se meta en problemas, pero dio la cara por mí. Estos pibes es una lástima que en vez de trabajar se dedique a delinquir. Yo trabajo desde los 12 años y siempre salí adelante, ellos necesitan que les hablen y les den lecciones de vida. Me da mucha pena. Me extraña que este muchacho haya ido a venderle a él, porque seguro que lo conocía. Podría haber sido una desgracia por una bicicleta”.